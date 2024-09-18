18 сентября 2024

В ХМАО один из подозреваемых в избиении парня на парковке подался в бега

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из подозреваемых в избиении парня на парковке скрылся от следствия, его местонахождение неизвестно
Один из подозреваемых в избиении парня на парковке скрылся от следствия, его местонахождение неизвестно Фото:

Из Сургута (ХМАО) сбежал один из подозреваемых в избиении парня на парковке. По словам активистов «Русской общины», которые вступились за пострадавшего и придали историю огласке, скрывшись от следствия он стал слать им угрозы.

«Один из нападавших на парня находится в бегах. Он же пытается угрожать на расстоянии общинникам», — написал администратор в чате telegram-канала «Русская община ХМАО.

Эту же информацию подтвердил адвокат пострадавшего. Видео с его обращением также размещено в telegram-канале. «[Один из подозреваемых] скрылся от следствия и суда и в настоящее время его местонахождение установить не представляется возможным», — заявил адвокат.

Агентство запросило комментарий в пресс-службе Следственного комитета ХМАО. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что силовики задержали одного из подозреваемых в нападении на жителя Сургута на парковке. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на троих мужчин, которые напали на сургутянина.

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Из Сургута (ХМАО) сбежал один из подозреваемых в избиении парня на парковке. По словам активистов «Русской общины», которые вступились за пострадавшего и придали историю огласке, скрывшись от следствия он стал слать им угрозы. «Один из нападавших на парня находится в бегах. Он же пытается угрожать на расстоянии общинникам», — написал администратор в чате telegram-канала «Русская община ХМАО. Эту же информацию подтвердил адвокат пострадавшего. Видео с его обращением также размещено в telegram-канале. «[Один из подозреваемых] скрылся от следствия и суда и в настоящее время его местонахождение установить не представляется возможным», — заявил адвокат. Агентство запросило комментарий в пресс-службе Следственного комитета ХМАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что силовики задержали одного из подозреваемых в нападении на жителя Сургута на парковке. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на троих мужчин, которые напали на сургутянина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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