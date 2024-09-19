ВС РФ освободили новый населенный пункт в ДНР

ВС РФ установили контроль над Георгиевкой, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Георгиевка в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Российские военные освободили населенный пункт Георгиевка», — передает сообщение Минобороны РИА «Новости». Там добавили, что населенный пункт находится в ДНР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.