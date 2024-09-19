ВС РФ освободили новый населенный пункт в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ установили контроль над Георгиевкой, заявили в Минобороны РФ
ВС РФ установили контроль над Георгиевкой, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Георгиевка в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Российские военные освободили населенный пункт Георгиевка», — передает сообщение Минобороны РИА «Новости». Там добавили, что населенный пункт находится в ДНР.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Георгиевка в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Российские военные освободили населенный пункт Георгиевка», — передает сообщение Минобороны РИА «Новости». Там добавили, что населенный пункт находится в ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...