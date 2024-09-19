Mash: у москвича взорвался телефон во время кибератаки Израиля

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Москвич из-за взрыва телефона получил ранения рук, передает Mash Фото:
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На московском Арбате у местного жителя в руках взорвался телефон, это произошло во время кибератаки Израиля в Ливане. В результате мужчина получил ранения рук. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

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«Телефон взорвался в руках у москвича на Арбате — во время вчерашней кибератаки Израиля. По предварительной информации, рванул смартфон Honor 70», — передает telegram-канал. Мужчина получил ранения руки и покинул место происшествия до прибытия скорой помощи.

Очевидцы инцидента вызвали оперативные службы, которые теперь занимаются поисками пострадавшего. Правоохранители изъяли телефон для экспертизы, чтобы проверить, не относится ли он к партии устройств, которые могли быть заменены «Моссадом» на рынке Ближнего Востока. Mash выдвинул предположение, что причиной взрыва мог стать перегрев аккумулятора, однако правоохранители решили не исключать возможности кибератаки.

В Ливане 17 и 18 сентября произошли взрывы, в результате которых пострадали сотни человек из группировки «Хезболла». Взрывы произошли из-за детонации пейджеров и раций, которые члены движения использовали для связи. В связи с инцидентами в Ливане руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров поделился мнением о потенциальной угрозе подкладывания взрывчатки в популярные смартфоны, например, iPhone. По его словам, такой метод может быть использован спецслужбами для проведения диверсий, похожих на ливанские.

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На московском Арбате у местного жителя в руках взорвался телефон, это произошло во время кибератаки Израиля в Ливане. В результате мужчина получил ранения рук. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Телефон взорвался в руках у москвича на Арбате — во время вчерашней кибератаки Израиля. По предварительной информации, рванул смартфон Honor 70», — передает telegram-канал. Мужчина получил ранения руки и покинул место происшествия до прибытия скорой помощи. Очевидцы инцидента вызвали оперативные службы, которые теперь занимаются поисками пострадавшего. Правоохранители изъяли телефон для экспертизы, чтобы проверить, не относится ли он к партии устройств, которые могли быть заменены «Моссадом» на рынке Ближнего Востока. Mash выдвинул предположение, что причиной взрыва мог стать перегрев аккумулятора, однако правоохранители решили не исключать возможности кибератаки. В Ливане 17 и 18 сентября произошли взрывы, в результате которых пострадали сотни человек из группировки «Хезболла». Взрывы произошли из-за детонации пейджеров и раций, которые члены движения использовали для связи. В связи с инцидентами в Ливане руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров поделился мнением о потенциальной угрозе подкладывания взрывчатки в популярные смартфоны, например, iPhone. По его словам, такой метод может быть использован спецслужбами для проведения диверсий, похожих на ливанские.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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