СБУ обещала 20 тысяч Пермякову за убийство Прилепина

Служба безопасности Украины (СБУ) обещала исполнителю покушения на писателя Захара Прилепина Александру Пермякову 20 тысяч долларов за убийство. В мае 2023 года Пермяков по поручению украинских спецслужб подложил взрывное устройство в автомобиль Прилепина. В ходе взрыва погиб водитель писателя, сам Прилепин остался в живых.
«За совершение убийства Прилепина обещала заплатить Пермякову 20 тысяч долларов», — передает корреспондент ТАСС из зала Западного окружного военного суда. Группа украинских террористов также планировала ликвидировать Прилепина выстрелом в голову. Пермякову дали информацию по последним мероприятиям Прилепина, чтобы он смог подготовить сценарий убийства. Однако застрелить Прилепина не получилось, поэтому был придуман план с подрывом автомобиля, выяснили в суде.
Автомобиль Захара Прилепина Audi Q7 был подорван 6 мая 2023 года в Нижнем Новгороде. В результате происшествия погиб водитель Прилепина, писатель выжил, но получил тяжелые ранения. Суд арестовал Александра Пермякова по подозрению в совершении покушения через день, 8 мая. Спустя время он признал свою вину, сообщает 360.RU. Следствие установило и соучастника покушения на Прилепина, передает «Национальная служба новостей».
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