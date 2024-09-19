СБУ обещала 20 тысяч Пермякову за убийство Прилепина

19 сентября 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

За убийство Захара Прилепина Украина обещала заплатить 20 тысяч долларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина Служба безопасности Украины (СБУ) обещала исполнителю покушения на писателя Захара Прилепина Александру Пермякову 20 тысяч долларов за убийство. В мае 2023 года Пермяков по поручению украинских спецслужб подложил взрывное устройство в автомобиль Прилепина. В ходе взрыва погиб водитель писателя, сам Прилепин остался в живых. Новость по теме Стало известно, как и кто устанавливал бомбу для убийства Прилепина «За совершение убийства Прилепина обещала заплатить Пермякову 20 тысяч долларов», — передает корреспондент ТАСС из зала Западного окружного военного суда. Группа украинских террористов также планировала ликвидировать Прилепина выстрелом в голову. Пермякову дали информацию по последним мероприятиям Прилепина, чтобы он смог подготовить сценарий убийства. Однако застрелить Прилепина не получилось, поэтому был придуман план с подрывом автомобиля, выяснили в суде. Автомобиль Захара Прилепина Audi Q7 был подорван 6 мая 2023 года в Нижнем Новгороде. В результате происшествия погиб водитель Прилепина, писатель выжил, но получил тяжелые ранения. Суд арестовал Александра Пермякова по подозрению в совершении покушения через день, 8 мая. Спустя время он признал свою вину, сообщает 360.RU. Следствие установило и соучастника покушения на Прилепина, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Служба безопасности Украины (СБУ) обещала исполнителю покушения на писателя Захара Прилепина Александру Пермякову 20 тысяч долларов за убийство. В мае 2023 года Пермяков по поручению украинских спецслужб подложил взрывное устройство в автомобиль Прилепина. В ходе взрыва погиб водитель писателя, сам Прилепин остался в живых. «За совершение убийства Прилепина обещала заплатить Пермякову 20 тысяч долларов», — передает корреспондент ТАСС из зала Западного окружного военного суда. Группа украинских террористов также планировала ликвидировать Прилепина выстрелом в голову. Пермякову дали информацию по последним мероприятиям Прилепина, чтобы он смог подготовить сценарий убийства. Однако застрелить Прилепина не получилось, поэтому был придуман план с подрывом автомобиля, выяснили в суде. Автомобиль Захара Прилепина Audi Q7 был подорван 6 мая 2023 года в Нижнем Новгороде. В результате происшествия погиб водитель Прилепина, писатель выжил, но получил тяжелые ранения. Суд арестовал Александра Пермякова по подозрению в совершении покушения через день, 8 мая. Спустя время он признал свою вину, сообщает 360.RU. Следствие установило и соучастника покушения на Прилепина, передает «Национальная служба новостей».