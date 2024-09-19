Почему цены на яблоки в России растут в пик урожая

Цены на яблоки в России продолжат расти. Это последствие майских заморозков в центральных регионах, где собирают значительную часть урожая. Финансовая поддержка правительства сдержит этот процесс, но сокращение урожая даст о себе знать, рассказал URA.RU экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ доктор экономических наук Леонид Холод.
По данным на 11 сентября, средняя оптовая цена на яблоки в России составляла 54,2 рубля за килограмм, что на 16,8% выше, чем год назад, и на 4,4% ниже, чем месяцем ранее, сообщил URA.RU заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Розничная стоимость яблок за год выросла на 17%, за месяц снизилась на 7,3% и составила 153,6 рубля за килограмм.
Леонид Холод отметил, что сельхозпроизводители из-за непогоды потеряли часть деревьев. В основном яблони выжили, но урожай ощутимо сократился. Полностью компенсировать потери импортом не удалось, потому что зарубежных поставщиков стало меньше. Кроме того, из-за недостатка продукции аграрии недополучили прибыль, что тоже повлияет на цены.
«По всем законам, плохой урожай означает для потребителей меньший объем предложения, а значит, рост цен. Но с учетом того, что есть общая инфляция, сложно вычленить, где подорожание связано с конъюнктурным фактором, а где с инфляционным. Пока яблоки укладываются в общий рост цен», — резюмировал экономист.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.