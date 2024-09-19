В США осознали горькую правду о России после военных учений «Океан-2024»

WP: ВМФ РФ имеет все ресурсы для распространения своих сил по всему миру

19 сентября 2024 в 21:34 Размер текста - 17 +

ВМФ РФ имеет все ресурсы для проецирования своих сил по всему миру, пишет Washington Post Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ У России достаточно возможностей для применения силы своего военно-морского флота по всему миру. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на результаты учений ВМФ РФ «Океан -2024». «Даже если представленные Россией цифры были завышены, операция была… напоминанием, что у Москвы остается достаточно возможностей для проецирования своей силы по всему миру», — говорится в сообщении. Там также отметили, что нельзя недооценивать решимость Кремля бросить вызов мировому порядку. Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» начались 11 сентября и продлились до 16 сентября, в них приняли участие более 90 тысяч человек личного состава, более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также свыше 120 самолетов и вертолетов. Учения прошли в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У России достаточно возможностей для применения силы своего военно-морского флота по всему миру. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на результаты учений ВМФ РФ «Океан -2024». «Даже если представленные Россией цифры были завышены, операция была… напоминанием, что у Москвы остается достаточно возможностей для проецирования своей силы по всему миру», — говорится в сообщении. Там также отметили, что нельзя недооценивать решимость Кремля бросить вызов мировому порядку. Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» начались 11 сентября и продлились до 16 сентября, в них приняли участие более 90 тысяч человек личного состава, более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также свыше 120 самолетов и вертолетов. Учения прошли в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.