В США осознали горькую правду о России после военных учений «Океан-2024»

ВМФ РФ имеет все ресурсы для проецирования своих сил по всему миру, пишет Washington PostФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
У России достаточно возможностей для применения силы своего военно-морского флота по всему миру. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на результаты учений ВМФ РФ «Океан -2024».
«Даже если представленные Россией цифры были завышены, операция была… напоминанием, что у Москвы остается достаточно возможностей для проецирования своей силы по всему миру», — говорится в сообщении. Там также отметили, что нельзя недооценивать решимость Кремля бросить вызов мировому порядку.
Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» начались 11 сентября и продлились до 16 сентября, в них приняли участие более 90 тысяч человек личного состава, более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также свыше 120 самолетов и вертолетов. Учения прошли в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.
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У России достаточно возможностей для применения силы своего военно-морского флота по всему миру. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на результаты учений ВМФ РФ «Океан -2024». «Даже если представленные Россией цифры были завышены, операция была… напоминанием, что у Москвы остается достаточно возможностей для проецирования своей силы по всему миру», — говорится в сообщении. Там также отметили, что нельзя недооценивать решимость Кремля бросить вызов мировому порядку. Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» начались 11 сентября и продлились до 16 сентября, в них приняли участие более 90 тысяч человек личного состава, более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также свыше 120 самолетов и вертолетов. Учения прошли в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.