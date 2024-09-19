В США осознали горькую правду о России после военных учений «Океан-2024»

WP: ВМФ РФ имеет все ресурсы для распространения своих сил по всему миру
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, подводная лодка, ВМФ, подводный флот, северный флот, варшанка, дизельная, stock
ВМФ РФ имеет все ресурсы для проецирования своих сил по всему миру, пишет Washington Post Фото:

У России достаточно возможностей для применения силы своего военно-морского флота по всему миру. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на результаты учений ВМФ РФ «Океан -2024».

«Даже если представленные Россией цифры были завышены, операция была… напоминанием, что у Москвы остается достаточно возможностей для проецирования своей силы по всему миру», — говорится в сообщении. Там также отметили, что нельзя недооценивать решимость Кремля бросить вызов мировому порядку.

Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» начались 11 сентября и продлились до 16 сентября, в них приняли участие более 90 тысяч человек личного состава, более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также свыше 120 самолетов и вертолетов. Учения прошли в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

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У России достаточно возможностей для применения силы своего военно-морского флота по всему миру. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на результаты учений ВМФ РФ «Океан -2024». «Даже если представленные Россией цифры были завышены, операция была… напоминанием, что у Москвы остается достаточно возможностей для проецирования своей силы по всему миру», — говорится в сообщении. Там также отметили, что нельзя недооценивать решимость Кремля бросить вызов мировому порядку. Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» начались 11 сентября и продлились до 16 сентября, в них приняли участие более 90 тысяч человек личного состава, более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также свыше 120 самолетов и вертолетов. Учения прошли в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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