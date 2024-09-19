Алаудинов сообщил о тяжелом положении ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности на суджанском направлении в Курской области, пытаясь укрепить свои позиции. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
«На суджанском направлении, где мы находимся, очень достойно отработали весь день ребята: уничтожено очень много противника. Противник действительно находится в очень тяжелом состоянии и пытается хоть как-то закрепиться на участках, где он находится», — сообщил Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».
Алаудинов заявил, что посетил крайний правый фланг российских подразделений на курском направлении, где ВСУ предпринимали попытки прорыва. Он отметил, что ВС РФ отбили все атаки, и противник понес потери как в живой силе, так и в технике.
Ранее Алаудинов заявил, что ВС РФ уничтожили ангар с техникой ВСУ в курском приграничье. По его словам, сбиты несколько украинских дронов.
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