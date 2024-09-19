19 сентября 2024

Стало известно, когда решат вопрос об аресте Бакальчука из-за стычки у Wildberries

Суд Москвы 20 сентября рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Бакальчуку
© Служба новостей «URA.RU»
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Бакальчука доставят в суд 20 сентября для избрания меры пресечения
Бакальчука доставят в суд 20 сентября для избрания меры пресечения Фото:
новость из сюжета
У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Басманный суд Москвы 20 сентября рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Владиславу Бакальчуку, фигуранту дела о стрельбе у офиса Wildberries. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.

«Мера пресечения Бакальчуку будет избрана в Басманном суде 20 сентября», — уточнили в правоохранительных органах. Информацию передает ТАСС.

По делу о стрельбе возле офиса Wildberries в центре Москвы допрошены 27 человек, сообщил РИА Новости один из участников процесса. На место подъезжают автозаки, вход в здание суда, откуда доставленных заводят на заседания перекрыт. Бакальчук после перестрелки возле головного офиса компании в Москве был обвинен в убийстве, самоуправстве и покушении на правоохранителей. Его задержали сразу после перестрелки.

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Басманный суд Москвы 20 сентября рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Владиславу Бакальчуку, фигуранту дела о стрельбе у офиса Wildberries. Об этом сообщили представители правоохранительных органов. «Мера пресечения Бакальчуку будет избрана в Басманном суде 20 сентября», — уточнили в правоохранительных органах. Информацию передает ТАСС. По делу о стрельбе возле офиса Wildberries в центре Москвы допрошены 27 человек, сообщил РИА Новости один из участников процесса. На место подъезжают автозаки, вход в здание суда, откуда доставленных заводят на заседания перекрыт. Бакальчук после перестрелки возле головного офиса компании в Москве был обвинен в убийстве, самоуправстве и покушении на правоохранителей. Его задержали сразу после перестрелки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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