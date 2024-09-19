Стало известно, когда решат вопрос об аресте Бакальчука из-за стычки у Wildberries

Басманный суд Москвы 20 сентября рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Владиславу Бакальчуку, фигуранту дела о стрельбе у офиса Wildberries. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.
«Мера пресечения Бакальчуку будет избрана в Басманном суде 20 сентября», — уточнили в правоохранительных органах. Информацию передает ТАСС.
По делу о стрельбе возле офиса Wildberries в центре Москвы допрошены 27 человек, сообщил РИА Новости один из участников процесса. На место подъезжают автозаки, вход в здание суда, откуда доставленных заводят на заседания перекрыт. Бакальчук после перестрелки возле головного офиса компании в Москве был обвинен в убийстве, самоуправстве и покушении на правоохранителей. Его задержали сразу после перестрелки.
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