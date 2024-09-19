Стало известно, сколько человек задержали по делу о стрельбе у Wildberries

В рамках расследования стрельбы у офиса Wildberries в Москве задержаны 27 человек. Информацию об этом предоставил ТАСС участник процесса, который состоялся в Басманном суде.
«Вчера задержали и допросили 13 человек, сегодня — 14. Насколько я понимаю, СК намерен ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил источник ТАСС.
Перестрелка у офиса Wildberries в Москве 18 сентября привела к гибели двух сотрудников охраны. Первый фигурант дела уже арестован. Совладельца Wildberries Владислава Бакальчука обвиняют в убийстве, 20 сентября его доставят в суд для избрания меры пресечения.
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