19 сентября 2024

Стало известно, сколько человек задержали по делу о стрельбе у Wildberries

ТАСС: по делу о стрельбе у офиса Wildberries задержали 27 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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По данным СКР, два человека погибли в результате происшествия
По данным СКР, два человека погибли в результате происшествия Фото:
новость из сюжета
У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

В рамках расследования стрельбы у офиса Wildberries в Москве задержаны 27 человек. Информацию об этом предоставил ТАСС участник процесса, который состоялся в Басманном суде.

«Вчера задержали и допросили 13 человек, сегодня — 14. Насколько я понимаю, СК намерен ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил источник ТАСС.

Перестрелка у офиса Wildberries в Москве 18 сентября привела к гибели двух сотрудников охраны. Первый фигурант дела уже арестован. Совладельца Wildberries Владислава Бакальчука обвиняют в убийстве, 20 сентября его доставят в суд для избрания меры пресечения.

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В рамках расследования стрельбы у офиса Wildberries в Москве задержаны 27 человек. Информацию об этом предоставил ТАСС участник процесса, который состоялся в Басманном суде. «Вчера задержали и допросили 13 человек, сегодня — 14. Насколько я понимаю, СК намерен ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил источник ТАСС. Перестрелка у офиса Wildberries в Москве 18 сентября привела к гибели двух сотрудников охраны. Первый фигурант дела уже арестован. Совладельца Wildberries Владислава Бакальчука обвиняют в убийстве, 20 сентября его доставят в суд для избрания меры пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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