19 сентября 2024

Пермяк захватил окопы ВСУ и удерживал укрепления до прихода подкрепления. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бой развернулся у освобожденного села Новожеланное (ДНР)
Бой развернулся у освобожденного села Новожеланное (ДНР) Фото:

Командир штурмового формирования Александр Александров из Чайковского (Пермский край) смог захватить вражеские окопы в зоне проведения спецоперации. Занятые позиции удалось удержать до прихода основных сил ВС РФ, рассказали URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».

«В ходе штурмовых действий вблизи населенного пункта Новожеланное Александр Александров выполнял задачу по зачистке окопов ВСУ. За время боя, грамотно командуя отделением, он нанес огневое поражение живой силе противника. Затем удерживал позиции до подхода основных сил», — сообщили прикамские ветераны.

Ранее URA.RU писало о сержанте Дмитрии Бражкине из Кудымкара, который вместе со своим формированием захватил украинский опорный пункт. Бойцам также удалось уничтожить вражеский склад с оружием.

Житель Прикамья в дальнейшем не раз оказывался на переднем крае фронта
Житель Прикамья в дальнейшем не раз оказывался на переднем крае фронта
Фото:

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Командир штурмового формирования Александр Александров из Чайковского (Пермский край) смог захватить вражеские окопы в зоне проведения спецоперации. Занятые позиции удалось удержать до прихода основных сил ВС РФ, рассказали URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59». «В ходе штурмовых действий вблизи населенного пункта Новожеланное Александр Александров выполнял задачу по зачистке окопов ВСУ. За время боя, грамотно командуя отделением, он нанес огневое поражение живой силе противника. Затем удерживал позиции до подхода основных сил», — сообщили прикамские ветераны. Ранее URA.RU писало о сержанте Дмитрии Бражкине из Кудымкара, который вместе со своим формированием захватил украинский опорный пункт. Бойцам также удалось уничтожить вражеский склад с оружием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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