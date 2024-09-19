Командир штурмового формирования Александр Александров из Чайковского (Пермский край) смог захватить вражеские окопы в зоне проведения спецоперации. Занятые позиции удалось удержать до прихода основных сил ВС РФ, рассказали URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».
«В ходе штурмовых действий вблизи населенного пункта Новожеланное Александр Александров выполнял задачу по зачистке окопов ВСУ. За время боя, грамотно командуя отделением, он нанес огневое поражение живой силе противника. Затем удерживал позиции до подхода основных сил», — сообщили прикамские ветераны.
Ранее URA.RU писало о сержанте Дмитрии Бражкине из Кудымкара, который вместе со своим формированием захватил украинский опорный пункт. Бойцам также удалось уничтожить вражеский склад с оружием.
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