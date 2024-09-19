Суд Москвы арестовал шестерых фигурантов дела о стрельбе возле офиса Wildberries. Фото

20 сентября 2024 в 01:04 Размер текста - 17 +

По делу допрошено 27 человек, сообщали в СКР Фото: Илья Московец © URA.RU Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения для фигурантов дела о нападении на офис Wildberries. Об этом сообщает пресс-служба суда. Борьба за Wildberries привела к жертвам: что нужно знать о конфликте четы Бакальчуков «Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы. Задержанные будут находиться под стражей до 18 ноября 2024 года. Среди фигурантов дела — Сайфулаев А.А., Коноплев И.С., Нурматов М.Х., Канаев Р.М., Ефремов А.В., Мажиев М.Х. В Москве 18 сентября произошла перестрелка у офиса Wildberries, что привело к гибели двух сотрудников охраны, пишет RT. Ранее в СКР сообщали о 27 допрошенных по делу. 20 сентября будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения Владиславу Бакальчуку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения для фигурантов дела о нападении на офис Wildberries. Об этом сообщает пресс-служба суда. «Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы. Задержанные будут находиться под стражей до 18 ноября 2024 года. Среди фигурантов дела — Сайфулаев А.А., Коноплев И.С., Нурматов М.Х., Канаев Р.М., Ефремов А.В., Мажиев М.Х. В Москве 18 сентября произошла перестрелка у офиса Wildberries, что привело к гибели двух сотрудников охраны, пишет RT. Ранее в СКР сообщали о 27 допрошенных по делу. 20 сентября будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения Владиславу Бакальчуку.