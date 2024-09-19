19 сентября 2024

Суд Москвы арестовал шестерых фигурантов дела о стрельбе возле офиса Wildberries. Фото

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81. Нижний Тагил, следственный комитет, нижний тагил, следователь, ск
По делу допрошено 27 человек, сообщали в СКР Фото:

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения для фигурантов дела о нападении на офис Wildberries. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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«Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы. Задержанные будут находиться под стражей до 18 ноября 2024 года. Среди фигурантов дела — Сайфулаев А.А., Коноплев И.С., Нурматов М.Х., Канаев Р.М., Ефремов А.В., Мажиев М.Х.

В Москве 18 сентября произошла перестрелка у офиса Wildberries, что привело к гибели двух сотрудников охраны, пишет RT. Ранее в СКР сообщали о 27 допрошенных по делу. 20 сентября будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения Владиславу Бакальчуку.

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Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения для фигурантов дела о нападении на офис Wildberries. Об этом сообщает пресс-служба суда. «Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы. Задержанные будут находиться под стражей до 18 ноября 2024 года. Среди фигурантов дела — Сайфулаев А.А., Коноплев И.С., Нурматов М.Х., Канаев Р.М., Ефремов А.В., Мажиев М.Х. В Москве 18 сентября произошла перестрелка у офиса Wildberries, что привело к гибели двух сотрудников охраны, пишет RT. Ранее в СКР сообщали о 27 допрошенных по делу. 20 сентября будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения Владиславу Бакальчуку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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