Бастрыкин потребовал наказать мужчину, который оскорбил челябинскую учительницу

20 сентября 2024 в 01:25 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело Фото: Пресс-служба Государственной Думы Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал наказать мужчину, который оскорбил челябинскую учительницу, после чего педагог попала в больницу с инсультом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий мужчины в школе Челябинска. Он высказал угрозы и оскорбления в адрес учительницы. После случившегося педагог была госпитализирована в медучреждение», — отмечает telegram-канале ведомства «Следком». Глава ведомства дал поручение руководителю следственного управления СК России по региону Алексею Колбасину также установить все обстоятельства и представить доклад. По данному факту следственными органами СК России по области проводится процессуальная проверка по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ранее мужчина, обматеривший учительницу Челябинска школы №71, раскаялся и принес свои извинения. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что за совершение мелкого хулиганства правонарушителю грозит до 15 суток административного ареста. Дочь потерпевшего учителя математики в соцсетях написала, что после угроз 37-летнего мужчины, ее мать находится в реанимации из-за перенесенного инсульта. Она выразила надежду, что агрессивного родителя накажут «по всей строгости закона». Он кричал и матерился на учительницу из-за сделанного его ребенку замечания. Педагог запрещала детям разговаривать в классе на цыганском языке и пользоваться телефонами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал наказать мужчину, который оскорбил челябинскую учительницу, после чего педагог попала в больницу с инсультом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий мужчины в школе Челябинска. Он высказал угрозы и оскорбления в адрес учительницы. После случившегося педагог была госпитализирована в медучреждение», — отмечает telegram-канале ведомства «Следком». Глава ведомства дал поручение руководителю следственного управления СК России по региону Алексею Колбасину также установить все обстоятельства и представить доклад. По данному факту следственными органами СК России по области проводится процессуальная проверка по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ранее мужчина, обматеривший учительницу Челябинска школы №71, раскаялся и принес свои извинения. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что за совершение мелкого хулиганства правонарушителю грозит до 15 суток административного ареста. Дочь потерпевшего учителя математики в соцсетях написала, что после угроз 37-летнего мужчины, ее мать находится в реанимации из-за перенесенного инсульта. Она выразила надежду, что агрессивного родителя накажут «по всей строгости закона». Он кричал и матерился на учительницу из-за сделанного его ребенку замечания. Педагог запрещала детям разговаривать в классе на цыганском языке и пользоваться телефонами.