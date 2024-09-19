19 сентября 2024

Что грозит Бакальчуку, которого обвинили в убийстве после стычки возле Wildberries

Адвокат Бельская: Бакальчуку грозит суровое наказание, если вина будет доказана
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Если вину Владислава Бакальчука докажут, то наказание будет суровым, заявила Бельская Фото:
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У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Преступления, в которых подозревается сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук, квалифицируются как «тяжкие», и в случае доказательства его вины, наказание может быть строгим. Такое мнение высказала адвокат Екатерина Бельская.

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«Если вина Бакальчука будет доказана, то наказание будет суровым — с реальным лишением свободы», — отметила Бельская в беседе с «Ведомостями». По ее словам, за покушение на убийство могут назначить срок от семи до 15 лет лишения свободы, а в случае убийства — вплоть до пожизненного заключения.

Защита Бакальчука должна будет доказать его непричастность к преступлениям или противоправность действий потерпевших. Важно установить, кто первым начал стрельбу, однако это не будет ключевым для признания состояния необходимой обороны. Следствие также исследует обстоятельства, при которых Бакальчук прибыл в офис с охраной и оружием.

Стрельба у офиса Wildberries произошла днем 18 сентября. В результате погибли два человека. Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук обвинила своего мужа в попытке рейдерского захвата. 20 сентября суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Владиславу Бакальчуку.

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Преступления, в которых подозревается сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук, квалифицируются как «тяжкие», и в случае доказательства его вины, наказание может быть строгим. Такое мнение высказала адвокат Екатерина Бельская. «Если вина Бакальчука будет доказана, то наказание будет суровым — с реальным лишением свободы», — отметила Бельская в беседе с «Ведомостями». По ее словам, за покушение на убийство могут назначить срок от семи до 15 лет лишения свободы, а в случае убийства — вплоть до пожизненного заключения. Защита Бакальчука должна будет доказать его непричастность к преступлениям или противоправность действий потерпевших. Важно установить, кто первым начал стрельбу, однако это не будет ключевым для признания состояния необходимой обороны. Следствие также исследует обстоятельства, при которых Бакальчук прибыл в офис с охраной и оружием. Стрельба у офиса Wildberries произошла днем 18 сентября. В результате погибли два человека. Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук обвинила своего мужа в попытке рейдерского захвата. 20 сентября суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Владиславу Бакальчуку.
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