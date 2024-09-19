19 сентября 2024

Daily Mail: причастный к ливанским пейджерам владелец фирмы исчез после взрывов

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Обстановка у офиса Wildberries. Москва, силовики, чп, полиция, оцепление, место преступления, полицейское оцепление
Полиция Осло начала расследование о взрыве в Ливане Фото:

Гражданин Норвегии, предположительно причастный к поставкам пейджеров в Ливан, исчез после серии взрывов этих устройств, сообщают британские журналисты. Владелец компании Norta Global, 39-летний Ринсон Йоси, отправился в деловую поездку, и с тех пор с ним не удается связаться.

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«Руководство NHST обратилось в службу безопасности Норвегии после того, как не смогло связаться с Йоси», — пишет Daily Mail. Согласно информации газеты, Йоси уехал 17 сентября в запланированную деловую поездку.

Полиция Осло начала предварительное расследование, но пока нет оснований считать, что Йоси знал о взрывчатке в пейджерах. Взрывы в Ливане 17 и 18 сентября привели к гибели 32 человек и ранению более 3 тысяч. «Хезболлах» и ливанские власти обвинили Израиль. МИД РФ назвал инцидент актом терроризма.

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Гражданин Норвегии, предположительно причастный к поставкам пейджеров в Ливан, исчез после серии взрывов этих устройств, сообщают британские журналисты. Владелец компании Norta Global, 39-летний Ринсон Йоси, отправился в деловую поездку, и с тех пор с ним не удается связаться. «Руководство NHST обратилось в службу безопасности Норвегии после того, как не смогло связаться с Йоси», — пишет Daily Mail. Согласно информации газеты, Йоси уехал 17 сентября в запланированную деловую поездку. Полиция Осло начала предварительное расследование, но пока нет оснований считать, что Йоси знал о взрывчатке в пейджерах. Взрывы в Ливане 17 и 18 сентября привели к гибели 32 человек и ранению более 3 тысяч. «Хезболлах» и ливанские власти обвинили Израиль. МИД РФ назвал инцидент актом терроризма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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