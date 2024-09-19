Daily Mail: причастный к ливанским пейджерам владелец фирмы исчез после взрывов

20 сентября 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

Полиция Осло начала расследование о взрыве в Ливане Фото: Роман Наумов © URA.RU Гражданин Норвегии, предположительно причастный к поставкам пейджеров в Ливан, исчез после серии взрывов этих устройств, сообщают британские журналисты. Владелец компании Norta Global, 39-летний Ринсон Йоси, отправился в деловую поездку, и с тех пор с ним не удается связаться. Новость по теме Началась Третья ливанская война: что происходит на Ближнем Востоке «Руководство NHST обратилось в службу безопасности Норвегии после того, как не смогло связаться с Йоси», — пишет Daily Mail. Согласно информации газеты, Йоси уехал 17 сентября в запланированную деловую поездку. Полиция Осло начала предварительное расследование, но пока нет оснований считать, что Йоси знал о взрывчатке в пейджерах. Взрывы в Ливане 17 и 18 сентября привели к гибели 32 человек и ранению более 3 тысяч. «Хезболлах» и ливанские власти обвинили Израиль. МИД РФ назвал инцидент актом терроризма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гражданин Норвегии, предположительно причастный к поставкам пейджеров в Ливан, исчез после серии взрывов этих устройств, сообщают британские журналисты. Владелец компании Norta Global, 39-летний Ринсон Йоси, отправился в деловую поездку, и с тех пор с ним не удается связаться. «Руководство NHST обратилось в службу безопасности Норвегии после того, как не смогло связаться с Йоси», — пишет Daily Mail. Согласно информации газеты, Йоси уехал 17 сентября в запланированную деловую поездку. Полиция Осло начала предварительное расследование, но пока нет оснований считать, что Йоси знал о взрывчатке в пейджерах. Взрывы в Ливане 17 и 18 сентября привели к гибели 32 человек и ранению более 3 тысяч. «Хезболлах» и ливанские власти обвинили Израиль. МИД РФ назвал инцидент актом терроризма.