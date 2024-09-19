Глава Нижневартовского района встретился с семьями участников СВО

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин встретился с семьями участников СВО в Ваховске (ХМАО). Там он выслушал просьбы от семей бойцов спецоперации и проверил пункты по сбору гумпомощи, сообщает администрация района.
«Глава Нижневартовского района встретился с семьями участников специальной военной операции в Ваховске. Сегодня в сельском поселении Ваховск работают два пункта по сбору гуманитарной помощи», — написали в telegram-канале мэрии Нижневартовского района.
Одна из посетивших встречу с главой жительниц Ваховска, супруга участника СВО Ирина Рубашенко, — обратилась к главе с просьбой помочь с отправкой охотничьих оружий, которые местные готовы передать в дар. Саломатин обещал помочь с этим, и взял обращение в работу.
Ранее URA.RU сообщало, что из Ханты-Мансийска отправили самую масштабную партию гумпомощи. Жители окружной столицы собрали 20 тонн груза.
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