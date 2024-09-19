19 сентября 2024

Глава Нижневартовского района встретился с семьями участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Борис Саломатин посетил оба пункта сбора гуманитарной помощи в Ваховске
Мэр Борис Саломатин посетил оба пункта сбора гуманитарной помощи в Ваховске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин встретился с семьями участников СВО в Ваховске (ХМАО). Там он выслушал просьбы от семей бойцов спецоперации и проверил пункты по сбору гумпомощи, сообщает администрация района.

«Глава Нижневартовского района встретился с семьями участников специальной военной операции в Ваховске. Сегодня в сельском поселении Ваховск работают два пункта по сбору гуманитарной помощи», — написали в telegram-канале мэрии Нижневартовского района.

Одна из посетивших встречу с главой жительниц Ваховска, супруга участника СВО Ирина Рубашенко, — обратилась к главе с просьбой помочь с отправкой охотничьих оружий, которые местные готовы передать в дар. Саломатин обещал помочь с этим, и взял обращение в работу. 

Ранее URA.RU сообщало, что из Ханты-Мансийска отправили самую масштабную партию гумпомощи. Жители окружной столицы собрали 20 тонн груза.

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Глава Нижневартовского района Борис Саломатин встретился с семьями участников СВО в Ваховске (ХМАО). Там он выслушал просьбы от семей бойцов спецоперации и проверил пункты по сбору гумпомощи, сообщает администрация района. «Глава Нижневартовского района встретился с семьями участников специальной военной операции в Ваховске. Сегодня в сельском поселении Ваховск работают два пункта по сбору гуманитарной помощи», — написали в telegram-канале мэрии Нижневартовского района. Одна из посетивших встречу с главой жительниц Ваховска, супруга участника СВО Ирина Рубашенко, — обратилась к главе с просьбой помочь с отправкой охотничьих оружий, которые местные готовы передать в дар. Саломатин обещал помочь с этим, и взял обращение в работу.  Ранее URA.RU сообщало, что из Ханты-Мансийска отправили самую масштабную партию гумпомощи. Жители окружной столицы собрали 20 тонн груза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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