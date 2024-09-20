Спецслужбы США проверяют Маска, который удивился отсутствию покушений на Харрис и Байдена

Секретная служба США проверяет предпринимателя Илона Маска на угрозу действующему президенту Джо Байдену и кандидату от демократов Камале Харрис после его поста, сообщили в американском агентстве Bloomberg. Ранее в соцсети X Маск удивился, что на экс-главу США Дональда Трампа было совершено уже несколько покушений, а на Байдена и Харрис — ни одного.
«Секретная служба проводит расследование и пытается определить, представляет ли человек [в данном случае — Маск] непосредственную угрозу для одного из их подзащитных», — заявили в Bloomberg. В издании отметили со ссылкой на представителя Секретной службы, что там осведомлены о публикации Маска и расследует это дело как возможную угрозу для власти.
Через некоторое время после публикации поста «И никто даже не пытается убить Байдена / Камалу????» Маск удалил его, однако им уже заинтересовались в органах госбезопасности, рассказали в издании. Там также выразили уверенность, что самое «страшное», что грозит предпринимателю — это визит представителей Службы и «не очень приятный разговор».
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