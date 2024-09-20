Спецслужбы США проверяют Маска, который удивился отсутствию покушений на Харрис и Байдена

Bloomberg: спецслужбы США проверяют Маска после публикации в соцсети
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Представители госбезопасности США проверяют предпринимателя Илона Маска, сообщили в американском СМИ
Представители госбезопасности США проверяют предпринимателя Илона Маска, сообщили в американском СМИ Фото:

Секретная служба США проверяет предпринимателя Илона Маска на угрозу действующему президенту Джо Байдену и кандидату от демократов Камале Харрис после его поста, сообщили в американском агентстве Bloomberg. Ранее в соцсети X Маск удивился, что на экс-главу США Дональда Трампа было совершено уже несколько покушений, а на Байдена и Харрис — ни одного. 

«Секретная служба проводит расследование и пытается определить, представляет ли человек [в данном случае — Маск] непосредственную угрозу для одного из их подзащитных», — заявили в Bloomberg. В издании отметили со ссылкой на представителя Секретной службы, что там осведомлены о публикации Маска и расследует это дело как возможную угрозу для власти.

Через некоторое время после публикации поста «И никто даже не пытается убить Байдена / Камалу????» Маск удалил его, однако им уже заинтересовались в органах госбезопасности, рассказали в издании. Там также выразили уверенность, что самое «страшное», что грозит предпринимателю — это визит представителей Службы и «не очень приятный разговор».

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Секретная служба США проверяет предпринимателя Илона Маска на угрозу действующему президенту Джо Байдену и кандидату от демократов Камале Харрис после его поста, сообщили в американском агентстве Bloomberg. Ранее в соцсети X Маск удивился, что на экс-главу США Дональда Трампа было совершено уже несколько покушений, а на Байдена и Харрис — ни одного.  «Секретная служба проводит расследование и пытается определить, представляет ли человек [в данном случае — Маск] непосредственную угрозу для одного из их подзащитных», — заявили в Bloomberg. В издании отметили со ссылкой на представителя Секретной службы, что там осведомлены о публикации Маска и расследует это дело как возможную угрозу для власти. Через некоторое время после публикации поста «И никто даже не пытается убить Байдена / Камалу????» Маск удалил его, однако им уже заинтересовались в органах госбезопасности, рассказали в издании. Там также выразили уверенность, что самое «страшное», что грозит предпринимателю — это визит представителей Службы и «не очень приятный разговор».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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