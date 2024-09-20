Экс-посол США дал прогноз, когда закончится СВО

Экс-посол США: когда закончится СВО — зависит только от России

20 сентября 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

По мнению экс-посла США В НАТО, Москва определит решающий момент в украинском вопросе Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для России победа наступит тогда, когда она решит остановиться. Решение о завершении конфликта на Украине лежит полностью на ее плечах. Об этом сообщил бывший посол президента США Джорджа Буша-младшего в НАТО Курт Уолкер в беседе с журналистами европейского издания «Победа наступит тогда, когда Россия приходит к выводу, что ей нужно остановиться. Прямо сейчас у Путина нет причин прекращать конфликт», — цитирует Politico слова Уолкера. Он также задался вопросом, как измениться конфликт, если Запад не будет готов усилить поддержку Украины. Ранее сообщалось, что в недавней статье Washington Post подчеркнули продемонстрированную способность РФ к глобальному проецированию военной мощи. В материале рассматривались военно-морские учения «Океан-2024», проведенные ВМФ России. Несмотря на потенциальное преувеличение масштабов учений российской стороной, факт их проведения служит напоминанием о значительных возможностях Москвы в плане расширения влияния и вызова международному порядку. Учения, в которых приняли участие десятки тысяч военнослужащих и сотни единиц военной техники, продемонстрировали широкий оперативный радиус действий российского флота. В них задействовали корабли, подводные лодки, самолеты и вертолеты, развернув масштабную демонстрацию сил в нескольких регионах мира. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что для победы в СВО России еще предстоит сделать многое. Песков подчеркнул, что сроки окончания конфликта не важны, главное — достичь поставленных целей, а действия российской армии направлены исключительно на военные объекты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для России победа наступит тогда, когда она решит остановиться. Решение о завершении конфликта на Украине лежит полностью на ее плечах. Об этом сообщил бывший посол президента США Джорджа Буша-младшего в НАТО Курт Уолкер в беседе с журналистами европейского издания «Победа наступит тогда, когда Россия приходит к выводу, что ей нужно остановиться. Прямо сейчас у Путина нет причин прекращать конфликт», — цитирует Politico слова Уолкера. Он также задался вопросом, как измениться конфликт, если Запад не будет готов усилить поддержку Украины. Ранее сообщалось, что в недавней статье Washington Post подчеркнули продемонстрированную способность РФ к глобальному проецированию военной мощи. В материале рассматривались военно-морские учения «Океан-2024», проведенные ВМФ России. Несмотря на потенциальное преувеличение масштабов учений российской стороной, факт их проведения служит напоминанием о значительных возможностях Москвы в плане расширения влияния и вызова международному порядку. Учения, в которых приняли участие десятки тысяч военнослужащих и сотни единиц военной техники, продемонстрировали широкий оперативный радиус действий российского флота. В них задействовали корабли, подводные лодки, самолеты и вертолеты, развернув масштабную демонстрацию сил в нескольких регионах мира. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что для победы в СВО России еще предстоит сделать многое. Песков подчеркнул, что сроки окончания конфликта не важны, главное — достичь поставленных целей, а действия российской армии направлены исключительно на военные объекты.