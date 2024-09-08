Песков ответил на вопрос о победе России в СВО

Песков: России еще многое предстоит сделать для победы в СВО

08 сентября 2024 в 09:17 Размер текста - 17 +

Песков прокомментировал заявление Алаудинова о спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для победы в специальной военной операции России нужно сделать еще многое. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова о том, что Россия уже победила в СВО. «Многое еще предстоит сделать [для победы]», — ответил Песков РИА Новости на просьбу прокомментировать слова Алаудинова. Ранее Песков заявлял, что сроки окончания конфликта на Украине «абсолютно не важны»: главное — достичь поставленных целей. При этом он подчеркнул ключевой принцип России в ходе специальной военной операции: наносить удары исключительно по военным объектам. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее целью стала защита жителей Донбасса от действий украинских националистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для победы в специальной военной операции России нужно сделать еще многое. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова о том, что Россия уже победила в СВО. «Многое еще предстоит сделать [для победы]», — ответил Песков РИА Новости на просьбу прокомментировать слова Алаудинова. Ранее Песков заявлял, что сроки окончания конфликта на Украине «абсолютно не важны»: главное — достичь поставленных целей. При этом он подчеркнул ключевой принцип России в ходе специальной военной операции: наносить удары исключительно по военным объектам. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее целью стала защита жителей Донбасса от действий украинских националистов.