Песков ответил на вопрос о победе России в СВО

Песков: России еще многое предстоит сделать для победы в СВО
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Песков прокомментировал заявление Алаудинова о спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для победы в специальной военной операции России нужно сделать еще многое. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова о том, что Россия уже победила в СВО.

«Многое еще предстоит сделать [для победы]», — ответил Песков РИА Новости на просьбу прокомментировать слова Алаудинова. Ранее Песков заявлял, что сроки окончания конфликта на Украине «абсолютно не важны»: главное — достичь поставленных целей. При этом он подчеркнул ключевой принцип России в ходе специальной военной операции: наносить удары исключительно по военным объектам.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее целью стала защита жителей Донбасса от действий украинских националистов.

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Для победы в специальной военной операции России нужно сделать еще многое. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова о том, что Россия уже победила в СВО. «Многое еще предстоит сделать [для победы]», — ответил Песков РИА Новости на просьбу прокомментировать слова Алаудинова. Ранее Песков заявлял, что сроки окончания конфликта на Украине «абсолютно не важны»: главное — достичь поставленных целей. При этом он подчеркнул ключевой принцип России в ходе специальной военной операции: наносить удары исключительно по военным объектам. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее целью стала защита жителей Донбасса от действий украинских националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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