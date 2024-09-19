Задержан сын свердловского миллионера после массовой драки

В Асбесте задержан сын миллионера Никулина после массовой драки

20 сентября 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

Александр Никулин скрывался более 10 дней (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Силовики задержали Александра Никулина — сына известного в Асбесте бизнесмена-миллионера — после массовой драки у бара «Матео». Информацию URA.RU подтвердили сразу несколько источников. По словам одного собеседника, Никулина скоро доставят в суд для избрания меры пресечения. Второй добавил, что мужчина сам сдался полицейским. Комментарий от пресс-группы МО МВД «Асбестовский» ожидается. О потасовке стало известно 8 сентября. По предварительным данным, пострадали пять человек, в числе которых полицейских. В тот вечер он отмечал день рождения. Никулин скрывался от правоохранителей более недели. Ранее он уже был судим. Глава свердловской полиции Александр Мешков был недоволен силовиками, которые занимаются расследованием этого дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики задержали Александра Никулина — сына известного в Асбесте бизнесмена-миллионера — после массовой драки у бара «Матео». Информацию URA.RU подтвердили сразу несколько источников. По словам одного собеседника, Никулина скоро доставят в суд для избрания меры пресечения. Второй добавил, что мужчина сам сдался полицейским. Комментарий от пресс-группы МО МВД «Асбестовский» ожидается. О потасовке стало известно 8 сентября. По предварительным данным, пострадали пять человек, в числе которых полицейских. В тот вечер он отмечал день рождения. Никулин скрывался от правоохранителей более недели. Ранее он уже был судим. Глава свердловской полиции Александр Мешков был недоволен силовиками, которые занимаются расследованием этого дела.