Мужчину, угрожавшего челябинскому учителю, арестовали на 14 суток

Металлургический райсуд Челябинска 20 сентября арестовал на 14 суток Руслана Панченкова, который угрожал расправой учителю школы №71. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Нарушителю назначено наказание в виде административного ареста сроком 14 суток. Отбывать наказание мужчина будет в специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Адвокат Панченкова просил суд назначить своему подзащитному наказание в виде штрафа. По словам самого мужчины, он способен выплатить необходимую сумму. В зале суда мужчина принес свои извинения и признал вину. Но это не помогло избежать наказания.
Инцидент в школе №71 произошел днем 19 сентября. По информации URA.RU, Руслан Панченков пришел в школу вместе со своим знакомым, ранее судимым за кражу. Поводом стало сделанное его детям замечание (педагог просил не разговаривать на цыганском языке, который непонятен учителю). Сначала они устроили «разборку» в кабинете директора, вынудив ее извиниться за слова учителя, которые могли показаться обидными детям Панченкова. Далее его друг остался в кабинете директора, а Панченков ворвался в класс и при детях начал материть учительницу, обещая, в частности, «отрезать язык». Сам он заявил, что считает это ни угрозой расправы, ни, тем более, угрозой убийством.
Когда мужчины покинули школу, директор спустилась в класс, но учительница уже не реагировала на обращения — у нее поднялось давление и скорая увезла ее в реанимацию с подозрением на инсульт. Сейчас состояние женщины не позволяет ее опросить либо провести иные следственные действия.
Реакция полиции последовала незамедлительно. Задержанный Панченков извинился, но это не спасло его от привлечения к административной ответственности за мелкое хулиганство. Затем в ситуацию вмешался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Начатая сотрудниками челябинского управления следкома проверка закончилась возбуждением уголовных дел по факту угрозы убийством и хулиганства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!