19 сентября 2024

На мужчину, который угрожал челябинскому учителю, завели уголовные дела

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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, силовики, наказание, преступление, суд, наручники, уголовно процессуальный кодекс
Мужчину обвиняют в угрозе убийством и хулиганстве Фото:
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Один из родителей довел челябинского учителя до инсульта

В отношении мужчины, который угрожал учителю школы №71 Челябинска, возбуждены уголовные дела по факту угрозы убийством и хулиганства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«В следственном отделе по Металлургическому району Челябинска возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 119, п. „а“, ч.1 ст. 213 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Такое решение было принято по результатам проведенной проверки.

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Что известно о конфликте в челябинской школе, после которого учителя увезли на скорой

Инцидент в школе случился днем 19 сентября. Разъяренный мужчина заявился в учебное заведение и принялся оскорблять учительницу. Судя по записи, поводом стало то, что учительница сделала замечание его ребенку (попросила разговаривать на русском языке) и запретила сидеть в телефоне во время урока. После случившегося учительницу госпитализировали с подозрением на инсульт.

Мужчину оперативно задержали. Сначала в его отношении составили административный протокол по факту мелкого хулиганства. Но после в действиях мужчины проследили более тяжкий состав преступления. Началась процессуальная проверка. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в его отношении уголовное дело.

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В отношении мужчины, который угрожал учителю школы №71 Челябинска, возбуждены уголовные дела по факту угрозы убийством и хулиганства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «В следственном отделе по Металлургическому району Челябинска возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 119, п. „а“, ч.1 ст. 213 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Такое решение было принято по результатам проведенной проверки. Инцидент в школе случился днем 19 сентября. Разъяренный мужчина заявился в учебное заведение и принялся оскорблять учительницу. Судя по записи, поводом стало то, что учительница сделала замечание его ребенку (попросила разговаривать на русском языке) и запретила сидеть в телефоне во время урока. После случившегося учительницу госпитализировали с подозрением на инсульт. Мужчину оперативно задержали. Сначала в его отношении составили административный протокол по факту мелкого хулиганства. Но после в действиях мужчины проследили более тяжкий состав преступления. Началась процессуальная проверка. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в его отношении уголовное дело.
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Ссылки по теме
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