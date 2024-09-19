Суд арестовал подельников сына свердловского миллионера после массовой бойни

В Асбесте после бойни суд арестовал двух подельников сына миллионера Никулина

20 сентября 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Подельников арестовал Асбестовский горсуд (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Асбестовский городской суд арестовал двух подельников Александра Никулина — сына известного в Асбесте бизнесмена-миллионера — после массовой драки у бара «Матео». Первого отправили в СИЗО, а второго — под домашний арест, рассказали URA.RU в инстанции. «Первого обвиняемого посадили в СИЗО на два месяца. Второго, который был задержан на месте происшествия, отправили под домашний арест на месяц», — пояснили в суде. Самому же Никулину вменяют умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (по пункту «г», «д» части второй статьи 112 УК РФ) и хулиганство (по части второй статьи 213 УК РФ). О потасовке стало известно 8 сентября. По предварительным данным, пострадали пять человек, в числе которых полицейский. В тот вечер Никулин отмечал день рождения. Порядка недели он скрывался от правоохранителей, однако 19 сентября добровольно явился в участок. Глава свердловской полиции Александр Мешков был недоволен силовиками, которые занимаются расследованием этого дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Асбестовский городской суд арестовал двух подельников Александра Никулина — сына известного в Асбесте бизнесмена-миллионера — после массовой драки у бара «Матео». Первого отправили в СИЗО, а второго — под домашний арест, рассказали URA.RU в инстанции. «Первого обвиняемого посадили в СИЗО на два месяца. Второго, который был задержан на месте происшествия, отправили под домашний арест на месяц», — пояснили в суде. Самому же Никулину вменяют умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (по пункту «г», «д» части второй статьи 112 УК РФ) и хулиганство (по части второй статьи 213 УК РФ). О потасовке стало известно 8 сентября. По предварительным данным, пострадали пять человек, в числе которых полицейский. В тот вечер Никулин отмечал день рождения. Порядка недели он скрывался от правоохранителей, однако 19 сентября добровольно явился в участок. Глава свердловской полиции Александр Мешков был недоволен силовиками, которые занимаются расследованием этого дела.