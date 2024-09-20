СК: российские военные причастны к гибели американского военкора в Донецке

К гибели военкора Sputnik Рассела Бентли в Донецке причастны четверо бойцов ВС РФ. Об этом заявили в Следственном комитете РФ.
«СК России установлены все лица, причастные к гибели Рассела Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений <...> окончено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих ВС РФ Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова», — сообщил СК РФ в официальном telegram-канале. Они обвиняются в превышении полномочий, применении физического насилия, пыток, которые повлекли по неосторожности смерть Бентли, а также в попытке скрыть останки жертвы.
По данным следствия, 8 апреля 2024 года в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов запытали военкора до смерти, а затем подорвали машину с его телом тротиловой шашкой. 9 апреля четвертый соучастник, Бажин, по приказу Вансяцкого переместил останки Бентли.
В апреле главред RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти Бентли, американца с позывным Техас, который участвовал в СВО на стороне РФ. Он сотрудничал с агентством Sputnik, которое относится к холдингу «Россия сегодня», сообщает RT. Журналист Дмитрий Киселев призывал расследовать это убийство и наказать виновных, пишет «Царьград».
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