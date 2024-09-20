СК: российские военные причастны к гибели американского военкора в Донецке

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К гибели американского военкора Рассела Бентли, участвовавшего в СВО на стороне России, причастны четверо военных ВС РФ, сообщили в СК России
К гибели американского военкора Рассела Бентли, участвовавшего в СВО на стороне России, причастны четверо военных ВС РФ, сообщили в СК России Фото:
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К гибели военкора Sputnik Рассела Бентли в Донецке причастны четверо бойцов ВС РФ. Об этом заявили в Следственном комитете РФ. 

«СК России установлены все лица, причастные к гибели Рассела Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений <...> окончено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих ВС РФ Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова», — сообщил СК РФ в официальном telegram-канале. Они обвиняются в превышении полномочий, применении физического насилия, пыток, которые повлекли по неосторожности смерть Бентли, а также в попытке скрыть останки жертвы.

По данным следствия, 8 апреля 2024 года в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов запытали военкора до смерти, а затем подорвали машину с его телом тротиловой шашкой. 9 апреля четвертый соучастник, Бажин, по приказу Вансяцкого переместил останки Бентли.

В апреле главред RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти Бентли, американца с позывным Техас, который участвовал в СВО на стороне РФ. Он сотрудничал с агентством Sputnik, которое относится к холдингу «Россия сегодня», сообщает RT. Журналист Дмитрий Киселев призывал расследовать это убийство и наказать виновных, пишет «Царьград».

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К гибели военкора Sputnik Рассела Бентли в Донецке причастны четверо бойцов ВС РФ. Об этом заявили в Следственном комитете РФ.  «СК России установлены все лица, причастные к гибели Рассела Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений <...> окончено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих ВС РФ Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова», — сообщил СК РФ в официальном telegram-канале. Они обвиняются в превышении полномочий, применении физического насилия, пыток, которые повлекли по неосторожности смерть Бентли, а также в попытке скрыть останки жертвы. По данным следствия, 8 апреля 2024 года в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов запытали военкора до смерти, а затем подорвали машину с его телом тротиловой шашкой. 9 апреля четвертый соучастник, Бажин, по приказу Вансяцкого переместил останки Бентли. В апреле главред RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти Бентли, американца с позывным Техас, который участвовал в СВО на стороне РФ. Он сотрудничал с агентством Sputnik, которое относится к холдингу «Россия сегодня», сообщает RT. Журналист Дмитрий Киселев призывал расследовать это убийство и наказать виновных, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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