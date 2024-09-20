Арестован сын свердловского миллионера после массовой драки

В Асбесте арестовали сына бизнесмена Никулина, избившего людей в баре
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Избрание меры пресечения правозащитнику Алексею Соколову. Екатеринбург , полицейские, коридор суда, полиция, суд, конвой, судебное заседание
В СИЗО Никулин пробудет до 8 ноября Фото:

Асбестовский городской суд Свердловской области арестовал Александра Никулина — сына известного в городе богатого бизнесмена — после массовой драки у бара «Матео». Информацию об этом URA.RU подтвердили в инстанции.

«Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство», — сказали в суде. Никулин будет в СИЗО минимум до 8 ноября.

О потасовке стало известно 8 сентября. В тот вечер Никулин отмечал день рождения в местном клубе, в какой-то момент у него произошел конфликт с другими посетителями. Пострадали пять человек, в том числе полицейский. Порядка недели он скрывался от правоохранителей, а 19 сентября добровольно явился в участок. Ранее он уже был судим. Его подельники также арестованы.

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Асбестовский городской суд Свердловской области арестовал Александра Никулина — сына известного в городе богатого бизнесмена — после массовой драки у бара «Матео». Информацию об этом URA.RU подтвердили в инстанции. «Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство», — сказали в суде. Никулин будет в СИЗО минимум до 8 ноября. О потасовке стало известно 8 сентября. В тот вечер Никулин отмечал день рождения в местном клубе, в какой-то момент у него произошел конфликт с другими посетителями. Пострадали пять человек, в том числе полицейский. Порядка недели он скрывался от правоохранителей, а 19 сентября добровольно явился в участок. Ранее он уже был судим. Его подельники также арестованы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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