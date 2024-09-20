Арестован сын свердловского миллионера после массовой драки

В Асбесте арестовали сына бизнесмена Никулина, избившего людей в баре

В СИЗО Никулин пробудет до 8 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

Асбестовский городской суд Свердловской области арестовал Александра Никулина — сына известного в городе богатого бизнесмена — после массовой драки у бара «Матео». Информацию об этом URA.RU подтвердили в инстанции.

«Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство», — сказали в суде. Никулин будет в СИЗО минимум до 8 ноября.

О потасовке стало известно 8 сентября. В тот вечер Никулин отмечал день рождения в местном клубе, в какой-то момент у него произошел конфликт с другими посетителями. Пострадали пять человек, в том числе полицейский. Порядка недели он скрывался от правоохранителей, а 19 сентября добровольно явился в участок. Ранее он уже был судим. Его подельники также арестованы.