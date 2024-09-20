Эксперт Багдасарян объяснил URA.RU, что будет с производителями дронов после СВО

Производители БПЛА, благодаря опыту, полученному в рамках работы для нужд СВО, после окончания боевых действий смогут быстро переориентироваться на мирные цели. Это станет импульсом для развития беспилотных технологий в гражданском секторе, объяснил в интервью URA.RU глава компании «Аэрокон», эксперт рабочей группы «Аэронет» Эдуард Багдасарян.
«БПЛА — продукция, по сути, двойного назначения. Коллеги, которые занимались, например, беспилотными комплексами для сельского хозяйства, переориентировались на антидроны — системы защиты от беспилотников», — рассказал Багдасарян и выразил уверенность, что после окончания СВО все снова поменяется.
Это позволит создать в России рынок беспилотных авиасистем, убежден эксперт, так как рынок связан с продукцией гражданского, а не оборонного назначения. «Пока никакого рынка беспилотников нет. Все работают на СВО. „Гражданка“ в зажатом состоянии, потому что запуски БПЛА запрещены. И это тормозит развитие отрасли», — отметил эксперт.
Президент Владимир Путин 19 сентября посетил в Санкт-Петербурге Специальный технологический центр (СТЦ). Там ему представили дроны, которые поставляются в зону боевых действий. Путин также провел заседание военно-промышленной комиссии по теме развития сектора беспилотных авиасистем.
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