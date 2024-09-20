Еврокомиссия выделит Киеву кредит в размере 35 млрд евро

Еврокомиссия намерена предоставить Украине финансовую поддержку в виде кредита на сумму в 35 миллиардов евро. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 млрд евро в рамках обязательств G7», — написала глава ЕК в соцсети Х. Она назвала эту финансовую поддержку важным вкладом в восстановление Украины.
Европейский Союз согласовал предоставление Украине нового кредита, размер которого составит около 44,48 миллиарда долларов. В документе, текст которого цитирует Financial Times, говорится о необходимости быстрого принятия предложения до конца октября. Это финансирование будет осуществлено до конца 2024 года и не будет зависеть от участия Соединенных Штатов.
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