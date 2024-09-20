Еврокомиссия выделит Киеву кредит в размере 35 млрд евро

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Урсула фон дер Ляйен заявила о предоставлении кредита в размере 35 млрд евро Украине
Урсула фон дер Ляйен заявила о предоставлении кредита в размере 35 млрд евро Украине Фото:

Еврокомиссия намерена предоставить Украине финансовую поддержку в виде кредита на сумму в 35 миллиардов евро. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 млрд евро в рамках обязательств G7», — написала глава ЕК в соцсети Х. Она назвала эту финансовую поддержку важным вкладом в восстановление Украины.

Европейский Союз согласовал предоставление Украине нового кредита, размер которого составит около 44,48 миллиарда долларов. В документе, текст которого цитирует Financial Times, говорится о необходимости быстрого принятия предложения до конца октября. Это финансирование будет осуществлено до конца 2024 года и не будет зависеть от участия Соединенных Штатов.

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Еврокомиссия намерена предоставить Украине финансовую поддержку в виде кредита на сумму в 35 миллиардов евро. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. «Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 млрд евро в рамках обязательств G7», — написала глава ЕК в соцсети Х. Она назвала эту финансовую поддержку важным вкладом в восстановление Украины. Европейский Союз согласовал предоставление Украине нового кредита, размер которого составит около 44,48 миллиарда долларов. В документе, текст которого цитирует Financial Times, говорится о необходимости быстрого принятия предложения до конца октября. Это финансирование будет осуществлено до конца 2024 года и не будет зависеть от участия Соединенных Штатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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