Медсестра из ЯНАО спасла жизнь пенсионерки во время перелета в Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь забрала пострадавшую из аэропорта
Скорая помощь забрала пострадавшую из аэропорта Фото:

В начале сентября медсестра из Красноселькупской центральной районной больницы помогла пенсионерке, которой стало плохо во время авиарейса «Красноселькуп — Тюмень». Сотрудница больницы выявила у женщины первые признаки инсульта и оказала необходимую помощь, об этом URA.RU сообщил представитель окружного депздрава.

«В начале сентября во время перелета по маршруту „Красноселькуп — Тюмень“ за час до посадки 65-летней пассажирке стало плохо, у женщины наблюдались явные признаки инсульта: высокое давление, перекос лица, сильная слабость. Среди пассажиров на борту оказалась медсестра педиатрического отделения Красноселькупской ЦРБ Татьяна Ветряк — она оценила обстановку, оказала женщине первую помощь и дала необходимые препараты», — сообщил корреспонденту URA.RU представитель департамента здравоохранения ЯНАО.

Сотрудник депздрава отметил, что остаток перелета пенсионерка находилась в сознании — Татьяна Ветряк контролировала ее состояние, затем передала пострадавшую бригаде скорой помощи, когда воздушное судно приземлилось. Женщину госпитализировали для дальнейшей диагностики и лечения.

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В начале сентября медсестра из Красноселькупской центральной районной больницы помогла пенсионерке, которой стало плохо во время авиарейса «Красноселькуп — Тюмень». Сотрудница больницы выявила у женщины первые признаки инсульта и оказала необходимую помощь, об этом URA.RU сообщил представитель окружного депздрава. «В начале сентября во время перелета по маршруту „Красноселькуп — Тюмень“ за час до посадки 65-летней пассажирке стало плохо, у женщины наблюдались явные признаки инсульта: высокое давление, перекос лица, сильная слабость. Среди пассажиров на борту оказалась медсестра педиатрического отделения Красноселькупской ЦРБ Татьяна Ветряк — она оценила обстановку, оказала женщине первую помощь и дала необходимые препараты», — сообщил корреспонденту URA.RU представитель департамента здравоохранения ЯНАО. Сотрудник депздрава отметил, что остаток перелета пенсионерка находилась в сознании — Татьяна Ветряк контролировала ее состояние, затем передала пострадавшую бригаде скорой помощи, когда воздушное судно приземлилось. Женщину госпитализировали для дальнейшей диагностики и лечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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