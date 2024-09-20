Экономика Россиян предупредили о необходимости уплатить налоги в срок Юрист Хаминский: налоги на имущество необходимо уплатить до первого декабря 20 сентября 2024 в 16:36 Размер текста - 17 + Уплатить до 1 декабря нужно будет земельный, транспортный и имущественный налоги Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Изменение налоговой системы 2024 Россиянам необходимо уплатить налоги не позднее 1 декабря. Об этом рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. «Налоги уплачиваются гражданами не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог», — передают РИА Новости слова юриста. Он добавил, что оплатить в этот срок нужно земельный, транспортный и имущественный налоги. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ уже начала присылать уведомления налогоплательщикам. Она напоминает о необходимости оплатить налоги на имущество за 2023 год. Ранее в Центробанке сообщили, что россияне смогут оплачивать налоги без комиссии. Банки не станут брать комиссию, если граждане будут совершать переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россиянам необходимо уплатить налоги не позднее 1 декабря. Об этом рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. «Налоги уплачиваются гражданами не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог», — передают РИА Новости слова юриста. Он добавил, что оплатить в этот срок нужно земельный, транспортный и имущественный налоги. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ уже начала присылать уведомления налогоплательщикам. Она напоминает о необходимости оплатить налоги на имущество за 2023 год. Ранее в Центробанке сообщили, что россияне смогут оплачивать налоги без комиссии. Банки не станут брать комиссию, если граждане будут совершать переводы через Систему быстрых платежей (СБП). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям