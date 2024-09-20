Россиян предупредили о необходимости уплатить налоги в срок

Юрист Хаминский: налоги на имущество необходимо уплатить до первого декабря
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Федеральная налоговая служба. Тюмень, налоги, федеральная налоговая служба, налоговая, налог
Уплатить до 1 декабря нужно будет земельный, транспортный и имущественный налоги Фото:
новость из сюжета
Изменение налоговой системы 2024

Россиянам необходимо уплатить налоги не позднее 1 декабря. Об этом рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Налоги уплачиваются гражданами не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог», — передают РИА Новости слова юриста. Он добавил, что оплатить в этот срок нужно земельный, транспортный и имущественный налоги.

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ уже начала присылать уведомления налогоплательщикам. Она напоминает о необходимости оплатить налоги на имущество за 2023 год.

Ранее в Центробанке сообщили, что россияне смогут оплачивать налоги без комиссии. Банки не станут брать комиссию, если граждане будут совершать переводы через Систему быстрых платежей (СБП).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россиянам необходимо уплатить налоги не позднее 1 декабря. Об этом рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. «Налоги уплачиваются гражданами не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог», — передают РИА Новости слова юриста. Он добавил, что оплатить в этот срок нужно земельный, транспортный и имущественный налоги. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ уже начала присылать уведомления налогоплательщикам. Она напоминает о необходимости оплатить налоги на имущество за 2023 год. Ранее в Центробанке сообщили, что россияне смогут оплачивать налоги без комиссии. Банки не станут брать комиссию, если граждане будут совершать переводы через Систему быстрых платежей (СБП).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...