Россиян предупредили о необходимости уплатить налоги в срок

Россиянам необходимо уплатить налоги не позднее 1 декабря. Об этом рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Налоги уплачиваются гражданами не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог», — передают РИА Новости слова юриста. Он добавил, что оплатить в этот срок нужно земельный, транспортный и имущественный налоги.
Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ уже начала присылать уведомления налогоплательщикам. Она напоминает о необходимости оплатить налоги на имущество за 2023 год.
Ранее в Центробанке сообщили, что россияне смогут оплачивать налоги без комиссии. Банки не станут брать комиссию, если граждане будут совершать переводы через Систему быстрых платежей (СБП).
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