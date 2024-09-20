Экс-возлюбленная Киркорова раскрыла секрет его феноменального преображения

Филипп Киркоров удивил всех резкой сменой имиджа. Певец сейчас похож на Аполлона. Он серьезно подкачался: у него теперь не только кубики на животе, но и рельефные бицепсы. Поп-король заявил, что занимается спортом ежедневно. Детали преображения певца корреспонденту URA.RU раскрыла ди-джей Катя Гусева, с которой Филиппу в свое время приписывали жаркий роман.
«В 5 часов утра начинаю и до десяти, — объяснил Филипп. — Получается, пять часов в день. Я сейчас снимаюсь в фильме. Съемки сложные, они требовали серьезной физической подготовки. Поэтому я занялся спортом».
В тусовке заявление Киркорова о ежедневных занятиях в спортзале многие восприняли скептически. Некоторые считают, что Киркоров преобразился благодаря не тренажерам, а очередной пластической операции. Катя Гусева это отрицает.
«Конечно, Филипп никакие мускулы себе не пришивал, — говорит Катя. — Он правда начал заниматься спортом. На него, я думаю, действует так его новый директор. Он — профессиональный спортсмен, который занимается давно спортом. Я думаю, что он прокачал Филиппа, что и ему нужно вернуться спорт».
Катя говорит: хоть в интервью Киркоров уверяет, что никогда не любил физические нагрузки, на самом деле в зал ходил регулярно. Даже до начала сотрудничества с новым директором.
«Я помню еще в 2018 году, когда мы вместе ездили на гастроли, он активно занимался спортом, — объясняет Гусева. — Ходил в зал, качался. Потом почему-то подзабросил, а сейчас вернулся. Мне очень нравится, как Филипп сейчас выглядит. Я думаю, что это лучшая форма, которая может быть у него и которую мы только видели. Он сейчас просто роскошный. Даже меня будоражит, хотя я уже — замужняя женщина».
К слову, в беседе с нашими корреспондентами Катя опровергла слухи о том, что после свадьбы прекратила общение с Киркоровым. Гусева уверяет, что несмотря на замужество, они поддерживают с поп-королем теплое, дружеское общение.
«Мы общаемся: в этом плане все хорошо, — объяснила девушка. — Только сегодня ему писала. Он, правда, еще не ответил».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.