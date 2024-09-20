Тысячи журналистов получат особый статус и льготы

20 сентября 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

У военных журналистов могут появиться льготы, как у ветеранов боевых действий (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Около пяти тысяч журналистов, которые работали в зоне боевых действий, могут получить особый статус и льготы. Ежегодно расходы бюджета на это составят около полутора миллиардов рублей. Об этом на медиафоруме в Сочи заявил депутат Госдумы и по совместительству секретарь Союза журналистов России (СЖР) Александр Хинштейн, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Мы посчитали общее количество людей, которые подпадают под норму этого закона. Это порядка пяти тысяч человек. <…> Речь идет о достаточно серьезных средствах — около 1,5 млрд [рублей] в год. Но мое глубокое убеждение в том, что нам это нужно сделать», — заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Хинштейн. Над законопроектом по этой теме, кроме Госдумы, работают СЖР, Министерство цифрового развития России. Депутат отметил, что сейчас идет дискуссия, каким будет это звание: ветеран военной журналистики или ветеран журналистики особого риска. Предполагается, что статус сможет получить тот, кто работал в зоне боевых действий один месяц непрерывно или совокупно два месяца. Ожидается, что льготы будут аналогичны тем, что есть у ветеранов боевых действий. Например, частичная компенсация затрат на квартиру, бесплатный проезд в общественном транспорте и дополнительные выплаты ежемесячно. Медиафорум «Вся Россия — 2024» проходит с 17 по 21 сентября. В программе различные мастер-классы и лекции от ведущих представителей СМИ. Спикерами мероприятия были глава редколлегии URA.RU Михаил Вьюгин и фотокорреспондент агентства Екатерина Сычкова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Около пяти тысяч журналистов, которые работали в зоне боевых действий, могут получить особый статус и льготы. Ежегодно расходы бюджета на это составят около полутора миллиардов рублей. Об этом на медиафоруме в Сочи заявил депутат Госдумы и по совместительству секретарь Союза журналистов России (СЖР) Александр Хинштейн, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Мы посчитали общее количество людей, которые подпадают под норму этого закона. Это порядка пяти тысяч человек. <…> Речь идет о достаточно серьезных средствах — около 1,5 млрд [рублей] в год. Но мое глубокое убеждение в том, что нам это нужно сделать», — заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Хинштейн. Над законопроектом по этой теме, кроме Госдумы, работают СЖР, Министерство цифрового развития России. Депутат отметил, что сейчас идет дискуссия, каким будет это звание: ветеран военной журналистики или ветеран журналистики особого риска. Предполагается, что статус сможет получить тот, кто работал в зоне боевых действий один месяц непрерывно или совокупно два месяца. Ожидается, что льготы будут аналогичны тем, что есть у ветеранов боевых действий. Например, частичная компенсация затрат на квартиру, бесплатный проезд в общественном транспорте и дополнительные выплаты ежемесячно. Медиафорум «Вся Россия — 2024» проходит с 17 по 21 сентября. В программе различные мастер-классы и лекции от ведущих представителей СМИ. Спикерами мероприятия были глава редколлегии URA.RU Михаил Вьюгин и фотокорреспондент агентства Екатерина Сычкова.