Белорусский сыр занимает 85% рынка этой продукции в России. Нарастить объемы импорта из соседней страны помог запрет на ввоз сыра из Евросоюза. Президент России продлил продовольственное эмбарго еще на два года. Это позволит союзной республике продолжить наращивание экспорта в РФ, объяснила корреспонденту URA.RU заместитель генерального директора «Союзмолоко» Мария Жебит.
По данным ассоциации, доля отечественной продукции на российском рынке сыров составляет 80%. Остальное — импорт, 85% которого приходится на Белоруссию. Она же лидирует и в целом по импорту молочной продукции, почти полностью заместив поставки из других стран, в том числе из ЕС.
«Белоруссия активно наращивает объемы экспорта в Россию. Сыры являются крупнейшей категорией в структуре импорта молочной продукции», — отмечает Мария Жебит.
Российские производители, по данным ассоциации, за 10 лет тоже нарастили выпуск сыров на 132%, три четверти всей продукции отгружают 20 крупнейших компаний. Производство сливок с начала действия продэмбарго выросло на 205%, сухого цельного молока — на 221,8%, обезжиренного молока — на 104,2%.
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