Патриарх Кирилл приехал на Ямал освящать храм: главные новости дня

Патриарх Кирилл освятит Преображенский кафедральный собор Салехарда и проведет литургию 21 сентября
В Салехард прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он проведет церемонию освящения Преображенского кафедрального собора столицы Ямала. В Ноябрьске прокуратура провела профилактическую беседу со школьниками, а мэр Нового Уренгоя посадил деревья в детском саду. Об этих и других событиях 20 сентября читайте на URA.RU.
- В Салехард приехал Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он совершит чин великого освящения Преображенского кафедрального собора 21 сентября.
- В столице Ямала перекрыли дороги из-за освящения Кафедрального Собора Преображения Господня. Власти Салехарда посоветовали жителям заранее планировать свой маршрут.
- В Ноябрьске начали строить новый корпус медицинского центра «Сибирка». Новое здание планируют сдать в 2026 году.
- В Новом Уренгое отремонтируют дороги в районе Коротчаево. Работы планируют завершить к середине октября.
- Во время полета в Тюмень медсестра Красноселькупской центральной районной больницы оказала медицинскую помощь пожилой пассажирке и спасла ей жизнь. Медик обнаружила у женщины признаки инсульта.
- В Новом Уренгое воспитанники детсада пригласили мэра Антона Колодина вместе принять участие в экологической акции. Они посадили деревья на территории дошкольного учреждения.
- На Ямале заканчивается ремонт дороги от Тарко-Сале до вертолетной площадки. Протяженность обновленной трассы составляет пять километров.
- Прокуратура Ноябрьска провела профилактическую беседу с местными школьниками. Детям объяснили, как избежать уловок террористов.
- На территории совхоза «Байдарацкий» в Белоярске обнаружили бешенство. Опасное заболевание выявили после проведенных анализов биоматериала коровы.
- Президент РФ Владимир Путин посмертно удостоил орденом Мужества и медалями «За храбрость» военнослужащих из Ямала. Они погибли в результате обстрела реактивной артиллерией вооруженных сил Украины 5 июля.
- В Ноябрьске подожгли дверь в подъезде жилого дома. Полиция ищет виновных.
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