19 сентября 2024

Патриарх Кирилл приехал на Ямал освящать храм: главные новости дня

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит крупнейший собор в Арктике
© Служба новостей «URA.RU»
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Патриарх Кирилл освятит Преображенский кафедральный собор Салехарда и проведет литургию 21 сентября
Патриарх Кирилл освятит Преображенский кафедральный собор Салехарда и проведет литургию 21 сентября Фото:

В Салехард прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он проведет церемонию освящения Преображенского кафедрального собора столицы Ямала. В Ноябрьске прокуратура провела профилактическую беседу со школьниками, а мэр Нового Уренгоя посадил деревья в детском саду. Об этих и других событиях 20 сентября читайте на URA.RU. 

  • В Салехард приехал Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он совершит чин великого освящения Преображенского кафедрального собора 21 сентября.
  • В столице Ямала перекрыли дороги из-за освящения Кафедрального Собора Преображения Господня. Власти Салехарда посоветовали жителям заранее планировать свой маршрут.
  • В Ноябрьске начали строить новый корпус медицинского центра «Сибирка». Новое здание планируют сдать в 2026 году.
  • В Новом Уренгое отремонтируют дороги в районе Коротчаево. Работы планируют завершить к середине октября.
  • Во время полета в Тюмень медсестра Красноселькупской центральной районной больницы оказала медицинскую помощь пожилой пассажирке и спасла ей жизнь. Медик обнаружила у женщины признаки инсульта.
  • В Новом Уренгое воспитанники детсада пригласили мэра Антона Колодина вместе принять участие в экологической акции. Они посадили деревья на территории дошкольного учреждения.
  • На Ямале заканчивается ремонт дороги от Тарко-Сале до вертолетной площадки. Протяженность обновленной трассы составляет пять километров. 
  • Прокуратура Ноябрьска провела профилактическую беседу с местными школьниками. Детям объяснили, как избежать уловок террористов.
  • На территории совхоза «Байдарацкий» в Белоярске обнаружили бешенство. Опасное заболевание выявили после проведенных анализов биоматериала коровы.
  • Президент РФ Владимир Путин посмертно удостоил орденом Мужества и медалями «За храбрость» военнослужащих из Ямала. Они погибли в результате обстрела реактивной артиллерией вооруженных сил Украины 5 июля.
  • В Ноябрьске подожгли дверь в подъезде жилого дома. Полиция ищет виновных.

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В Салехард прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он проведет церемонию освящения Преображенского кафедрального собора столицы Ямала. В Ноябрьске прокуратура провела профилактическую беседу со школьниками, а мэр Нового Уренгоя посадил деревья в детском саду. Об этих и других событиях 20 сентября читайте на URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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