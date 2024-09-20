Суд арестовал десять фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries

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В Москве суд арестовал 10 обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries Фото:
новость из сюжета
У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Басманный суд Москвы арестовал десять обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries. Об этом сообщили на заседании суда.

«Накануне шестерых обвиняемых арестовали до 18 ноября, а сегодня — еще четверых», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В судебные органы поступило свыше 20 ходатайств об арестах, рассмотрение которых продолжается в закрытом режиме.

Инцидент со стрельбой произошел в офисе Wildberries в Москве, в результате которого пострадали семь человек, включая двух сотрудников правоохранительных органов, и два человека погибли. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о попытке захвата офисов компании группой лиц под руководством ее экс-супруга Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина, опровергнув утверждения о переговорах и назвав события неудачной попыткой рейдерского захвата. Владиславу Бакальчуку были предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая «Убийство» и «Покушение на убийство».

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Басманный суд Москвы арестовал десять обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries. Об этом сообщили на заседании суда. «Накануне шестерых обвиняемых арестовали до 18 ноября, а сегодня — еще четверых», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В судебные органы поступило свыше 20 ходатайств об арестах, рассмотрение которых продолжается в закрытом режиме. Инцидент со стрельбой произошел в офисе Wildberries в Москве, в результате которого пострадали семь человек, включая двух сотрудников правоохранительных органов, и два человека погибли. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о попытке захвата офисов компании группой лиц под руководством ее экс-супруга Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина, опровергнув утверждения о переговорах и назвав события неудачной попыткой рейдерского захвата. Владиславу Бакальчуку были предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая «Убийство» и «Покушение на убийство».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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