Пашинян похвастался дружбой с США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об активном развитии армяно-американских отношений. Об этом он рассказал в Ереване на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком.
«Премьер-министр подчеркнул динамичный характер армяно-американских отношений и подчеркнул важность поддержки, которую оказывает администрация США в реализации в Армении институциональных реформ», — сообщили в пресс-службе правительства Республики Армения. Сообщение опубликовано на официальном сайте правительства. Там добавили, что Пашинян заявил о необходимости реализовать целевые программы в Армении при поддержке США.
Хак сообщил, что США готовы помочь армянской стороне в продвижении демократических реформ. Также во время встречи представители двух стран обсудили вопросы мирного договора между Арменией и Азербайджаном и проект армянского правительства «Перекресток мира».
Ранее стало известно, что Армения надеется на укрепление сотрудничества с Украиной. МИД Армении поздравил Украину с Днем Независимости и отметил давние и прочные связи между странами.
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