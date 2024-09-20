Пашинян похвастался дружбой с США

Пашинян заявил о динамичном развитии армяно-американских отношений

20 сентября 2024 в 21:26 Размер текста - 17 +

Пашинян заявил о необходимости реализовывать в Армении целевые программы при содействии США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об активном развитии армяно-американских отношений. Об этом он рассказал в Ереване на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком. «Премьер-министр подчеркнул динамичный характер армяно-американских отношений и подчеркнул важность поддержки, которую оказывает администрация США в реализации в Армении институциональных реформ», — сообщили в пресс-службе правительства Республики Армения. Сообщение опубликовано на официальном сайте правительства. Там добавили, что Пашинян заявил о необходимости реализовать целевые программы в Армении при поддержке США. Хак сообщил, что США готовы помочь армянской стороне в продвижении демократических реформ. Также во время встречи представители двух стран обсудили вопросы мирного договора между Арменией и Азербайджаном и проект армянского правительства «Перекресток мира». Ранее стало известно, что Армения надеется на укрепление сотрудничества с Украиной. МИД Армении поздравил Украину с Днем Независимости и отметил давние и прочные связи между странами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об активном развитии армяно-американских отношений. Об этом он рассказал в Ереване на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком. «Премьер-министр подчеркнул динамичный характер армяно-американских отношений и подчеркнул важность поддержки, которую оказывает администрация США в реализации в Армении институциональных реформ», — сообщили в пресс-службе правительства Республики Армения. Сообщение опубликовано на официальном сайте правительства. Там добавили, что Пашинян заявил о необходимости реализовать целевые программы в Армении при поддержке США. Хак сообщил, что США готовы помочь армянской стороне в продвижении демократических реформ. Также во время встречи представители двух стран обсудили вопросы мирного договора между Арменией и Азербайджаном и проект армянского правительства «Перекресток мира». Ранее стало известно, что Армения надеется на укрепление сотрудничества с Украиной. МИД Армении поздравил Украину с Днем Независимости и отметил давние и прочные связи между странами.