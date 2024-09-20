Пашинян похвастался дружбой с США

Пашинян заявил о динамичном развитии армяно-американских отношений
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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Пашинян заявил о необходимости реализовывать в Армении целевые программы при содействии США Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об активном развитии армяно-американских отношений. Об этом он рассказал в Ереване на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком.

«Премьер-министр подчеркнул динамичный характер армяно-американских отношений и подчеркнул важность поддержки, которую оказывает администрация США в реализации в Армении институциональных реформ», — сообщили в пресс-службе правительства Республики Армения. Сообщение опубликовано на официальном сайте правительства. Там добавили, что Пашинян заявил о необходимости реализовать целевые программы в Армении при поддержке США.

Хак сообщил, что США готовы помочь армянской стороне в продвижении демократических реформ. Также во время встречи представители двух стран обсудили вопросы мирного договора между Арменией и Азербайджаном и проект армянского правительства «Перекресток мира».

Ранее стало известно, что Армения надеется на укрепление сотрудничества с Украиной. МИД Армении поздравил Украину с Днем Независимости и отметил давние и прочные связи между странами.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об активном развитии армяно-американских отношений. Об этом он рассказал в Ереване на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком. «Премьер-министр подчеркнул динамичный характер армяно-американских отношений и подчеркнул важность поддержки, которую оказывает администрация США в реализации в Армении институциональных реформ», — сообщили в пресс-службе правительства Республики Армения. Сообщение опубликовано на официальном сайте правительства. Там добавили, что Пашинян заявил о необходимости реализовать целевые программы в Армении при поддержке США. Хак сообщил, что США готовы помочь армянской стороне в продвижении демократических реформ. Также во время встречи представители двух стран обсудили вопросы мирного договора между Арменией и Азербайджаном и проект армянского правительства «Перекресток мира». Ранее стало известно, что Армения надеется на укрепление сотрудничества с Украиной. МИД Армении поздравил Украину с Днем Независимости и отметил давние и прочные связи между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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