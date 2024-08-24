Армения захотела крепкой дружбы с Украиной

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МИД Армении поздравил Украину с Днем независимости
МИД Армении поздравил Украину с Днем независимости Фото:

Армения надеется на укрепление сотрудничества с Украиной. Об этом стало известно из поздравительного письма армянского МИД по случаю Дня украинской независимости.

«Поздравляем наших коллег и друзей на Украине с Днем Независимости. Мы ценим давние и прочные связи между нашими двумя народами и надеемся на дальнейшее укрепление сотрудничества между Арменией и Украиной», — сообщило МИД Армении на своей странице в соцсети X.  

Ранее с Днем независимости Украину также поздравила Беларусь. Президент республики Александр Лукашенко в своем поздравлении подчеркнул, что в настоящее время необходимо говорить на языке «мира» ради будущих поколений.

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Армения надеется на укрепление сотрудничества с Украиной. Об этом стало известно из поздравительного письма армянского МИД по случаю Дня украинской независимости. «Поздравляем наших коллег и друзей на Украине с Днем Независимости. Мы ценим давние и прочные связи между нашими двумя народами и надеемся на дальнейшее укрепление сотрудничества между Арменией и Украиной», — сообщило МИД Армении на своей странице в соцсети X.   Ранее с Днем независимости Украину также поздравила Беларусь. Президент республики Александр Лукашенко в своем поздравлении подчеркнул, что в настоящее время необходимо говорить на языке «мира» ради будущих поколений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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