Армения захотела крепкой дружбы с Украиной

Армения надеется на укрепление сотрудничества с Украиной. Об этом стало известно из поздравительного письма армянского МИД по случаю Дня украинской независимости.
«Поздравляем наших коллег и друзей на Украине с Днем Независимости. Мы ценим давние и прочные связи между нашими двумя народами и надеемся на дальнейшее укрепление сотрудничества между Арменией и Украиной», — сообщило МИД Армении на своей странице в соцсети X.
Ранее с Днем независимости Украину также поздравила Беларусь. Президент республики Александр Лукашенко в своем поздравлении подчеркнул, что в настоящее время необходимо говорить на языке «мира» ради будущих поколений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.