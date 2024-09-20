Трехметровый дрон ВСУ «Паляниця» впервые уничтожен под Курском

20 сентября 2024 в 21:47 Размер текста - 17 +

ВС РФ сбили украинский дрон «Паляниця» в Курской области Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские военные сбили у села Колодное Курской области беспилотник ВСУ. Предположительно, он является новым украинским реактивным дроном «Паляниця». «Российские военные подбили трехметровый украинский беспилотник у села Колодное Курской области. Предположительно, это новый реактивный дрон ВСУ „Паляниця“», — пишет Life.ru. Корпус дрона оснащен реактивным двигателем, марку которого пока распознать трудно из-за того, что обломки обгорели. По данным источника, беспилотника составляют 3,5 на 2,5 метра, он способен развивать скорость до 500 километров в час, а его боевая часть весит от 100 килограммов. «Паляниця» может преодолевать расстояние до 700 километров, что делает его потенциально опасным для выполнения задач дальнего радиуса действия. В августе украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев впервые применил ракету-дрон «Паляниця». Какой именно объект был атакован и на каком фронте, Зеленский не уточнил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные сбили у села Колодное Курской области беспилотник ВСУ. Предположительно, он является новым украинским реактивным дроном «Паляниця». «Российские военные подбили трехметровый украинский беспилотник у села Колодное Курской области. Предположительно, это новый реактивный дрон ВСУ „Паляниця“», — пишет Life.ru. Корпус дрона оснащен реактивным двигателем, марку которого пока распознать трудно из-за того, что обломки обгорели. По данным источника, беспилотника составляют 3,5 на 2,5 метра, он способен развивать скорость до 500 километров в час, а его боевая часть весит от 100 килограммов. «Паляниця» может преодолевать расстояние до 700 километров, что делает его потенциально опасным для выполнения задач дальнего радиуса действия. В августе украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев впервые применил ракету-дрон «Паляниця». Какой именно объект был атакован и на каком фронте, Зеленский не уточнил.