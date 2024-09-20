Трехметровый дрон ВСУ «Паляниця» впервые уничтожен под Курском

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, гриб от взрыва, взрыв
ВС РФ сбили украинский дрон «Паляниця» в Курской области Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные сбили у села Колодное Курской области беспилотник ВСУ. Предположительно, он является новым украинским реактивным дроном «Паляниця».

«Российские военные подбили трехметровый украинский беспилотник у села Колодное Курской области. Предположительно, это новый реактивный дрон ВСУ „Паляниця“», — пишет Life.ru.

Корпус дрона оснащен реактивным двигателем, марку которого пока распознать трудно из-за того, что обломки обгорели. По данным источника, беспилотника составляют 3,5 на 2,5 метра, он способен развивать скорость до 500 километров в час, а его боевая часть весит от 100 килограммов. «Паляниця» может преодолевать расстояние до 700 километров, что делает его потенциально опасным для выполнения задач дальнего радиуса действия.

В августе украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев впервые применил ракету-дрон «Паляниця». Какой именно объект был атакован и на каком фронте, Зеленский не уточнил.

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Российские военные сбили у села Колодное Курской области беспилотник ВСУ. Предположительно, он является новым украинским реактивным дроном «Паляниця». «Российские военные подбили трехметровый украинский беспилотник у села Колодное Курской области. Предположительно, это новый реактивный дрон ВСУ „Паляниця“», — пишет Life.ru. Корпус дрона оснащен реактивным двигателем, марку которого пока распознать трудно из-за того, что обломки обгорели. По данным источника, беспилотника составляют 3,5 на 2,5 метра, он способен развивать скорость до 500 километров в час, а его боевая часть весит от 100 килограммов. «Паляниця» может преодолевать расстояние до 700 километров, что делает его потенциально опасным для выполнения задач дальнего радиуса действия. В августе украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев впервые применил ракету-дрон «Паляниця». Какой именно объект был атакован и на каком фронте, Зеленский не уточнил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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