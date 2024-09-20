The Times: США и Британия могут тайно разрешить Украине удары по РФ Storm Shadow

Великобритания и США могут тайно разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на западных дипломатов.
«Решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Storm Shadow/SCALP будет держаться в секрете до начала их применения ВСУ», — рассказали собеседники издания. По словам одного из дипломатов, публично информация не будет раскрыта, в том числе и на полях Генассамблеи ООН, которую на следующей неделе посетит украинский лидер Владимир Зеленский.
Ранее The Times утверждала, что президент США Джо Байден рассматривает возможность разрешить Украине атаковать цели в России с помощью ракет Storm Shadow, но не американскими ATACMS, чтобы не провоцировать эскалацию конфликта. Обсуждение этого вопроса проходило между Байденом и британским премьер-министром Киром Стармером на прошлой неделе. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна подготовиться к ударам Запада, так как, по его словам, никаких ограничений у США нет.
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