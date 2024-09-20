20 сентября 2024

The Times: США и Британия могут тайно разрешить Украине удары по РФ Storm Shadow

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
The Times узнала о плане Лондона и США тайно разрешить бить ракетами вглубь России
The Times узнала о плане Лондона и США тайно разрешить бить ракетами вглубь России Фото:

Великобритания и США могут тайно разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на западных дипломатов.

«Решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Storm Shadow/SCALP будет держаться в секрете до начала их применения ВСУ», — рассказали собеседники издания. По словам одного из дипломатов, публично информация не будет раскрыта, в том числе и на полях Генассамблеи ООН, которую на следующей неделе посетит украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее The Times утверждала, что президент США Джо Байден рассматривает возможность разрешить Украине атаковать цели в России с помощью ракет Storm Shadow, но не американскими ATACMS, чтобы не провоцировать эскалацию конфликта. Обсуждение этого вопроса проходило между Байденом и британским премьер-министром Киром Стармером на прошлой неделе. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна подготовиться к ударам Запада, так как, по его словам, никаких ограничений у США нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Великобритания и США могут тайно разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на западных дипломатов. «Решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Storm Shadow/SCALP будет держаться в секрете до начала их применения ВСУ», — рассказали собеседники издания. По словам одного из дипломатов, публично информация не будет раскрыта, в том числе и на полях Генассамблеи ООН, которую на следующей неделе посетит украинский лидер Владимир Зеленский. Ранее The Times утверждала, что президент США Джо Байден рассматривает возможность разрешить Украине атаковать цели в России с помощью ракет Storm Shadow, но не американскими ATACMS, чтобы не провоцировать эскалацию конфликта. Обсуждение этого вопроса проходило между Байденом и британским премьер-министром Киром Стармером на прошлой неделе. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна подготовиться к ударам Запада, так как, по его словам, никаких ограничений у США нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...