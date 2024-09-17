Медведев призвал готовиться к ударам Запада вглубь России

17 сентября 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что Россия имеет право на возмездие в случае дальнобойных ударов по территории страны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия должна хорошо подготовиться к ударам Запада вглубь территории страны, поскольку никаких ограничений у США и Евросоюза нет. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Всякая гнусная мразь … активно призывает к ударам „вглубь России“ с использованием потенциала НАТО. Очевидно, что и сейчас для таких ударов со стороны Запада нет ограничений и к их отражению нужно тщательно готовиться», — написал Медведев в своем telegram-канале. При этом зампред подчеркнул, что Запад должен помнить о своих преступных призывах и не рассчитывать, что Россия забудет о возмездии. Он указал, что в истории часто «месть носила отложенный характер». Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад ошибочно полагает, что Россия проигнорирует возможные удары дальнобойным оружием со стороны Украины. По его словам, РФ имеет право на жесткий ответ в связи с ситуацией в Курской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия должна хорошо подготовиться к ударам Запада вглубь территории страны, поскольку никаких ограничений у США и Евросоюза нет. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Всякая гнусная мразь … активно призывает к ударам „вглубь России“ с использованием потенциала НАТО. Очевидно, что и сейчас для таких ударов со стороны Запада нет ограничений и к их отражению нужно тщательно готовиться», — написал Медведев в своем telegram-канале. При этом зампред подчеркнул, что Запад должен помнить о своих преступных призывах и не рассчитывать, что Россия забудет о возмездии. Он указал, что в истории часто «месть носила отложенный характер». Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад ошибочно полагает, что Россия проигнорирует возможные удары дальнобойным оружием со стороны Украины. По его словам, РФ имеет право на жесткий ответ в связи с ситуацией в Курской области.