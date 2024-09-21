Суд отказал лидеру группы «Ногу свело» Покровскому* снять статус иноагента

21 сентября 2024 в 06:53 Размер текста - 17 +

Иноагент Максим Покровский уехал из России в 2022 году Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Верховный суд РФ отклонил жалобу лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского, который был признан иностранным агентом и стремился исключить свое имя из соответствующего реестра. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Покровскому Максиму Сергеевичу отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — прокомментировали в пресс-службе, передают РИА Новости. Детали и мотивы, по которым Верховный суд принял решение об отказе, не были раскрыты. Покровский переехал из России Покровский в США в 2022 году, где гастролировал со своей группой. Минюст внес артиста в реестр иноагентов. В августе 2024 года он обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из реестра. *Максим Покровский внесен Минюстом в реестр иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховный суд РФ отклонил жалобу лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского, который был признан иностранным агентом и стремился исключить свое имя из соответствующего реестра. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Покровскому Максиму Сергеевичу отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — прокомментировали в пресс-службе, передают РИА Новости. Детали и мотивы, по которым Верховный суд принял решение об отказе, не были раскрыты. Покровский переехал из России Покровский в США в 2022 году, где гастролировал со своей группой. Минюст внес артиста в реестр иноагентов. В августе 2024 года он обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из реестра. *Максим Покровский внесен Минюстом в реестр иноагентов