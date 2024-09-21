Суд отказал лидеру группы «Ногу свело» Покровскому* снять статус иноагента

Верховный суд РФ отклонил жалобу лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского, который был признан иностранным агентом и стремился исключить свое имя из соответствующего реестра. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Покровскому Максиму Сергеевичу отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — прокомментировали в пресс-службе, передают РИА Новости. Детали и мотивы, по которым Верховный суд принял решение об отказе, не были раскрыты.
Покровский переехал из России Покровский в США в 2022 году, где гастролировал со своей группой. Минюст внес артиста в реестр иноагентов. В августе 2024 года он обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из реестра.
*Максим Покровский внесен Минюстом в реестр иноагентов
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