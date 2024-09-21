Минобороны: ПВО сбили больше сотни беспилотников в девяти регионах

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ПВО сбили и перехватили 53 БпЛА над Брянской областью, сообщили в МО РФ
ПВО сбили и перехватили 53 БпЛА над Брянской областью, сообщили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы ПВО сбили 101 беспилотник ВСУ над девятью регионами России. Под атаку попали Брянская, Калужская, Тверская, Белгородская, Смоленская и Курская области, а также Краснодарский край, Республика Крым и акватория Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ. 

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 101 украинский БпЛА самолетного типа», — заявили в Минобороны России. В ведомстве отметили количество беспилотников, которые были сбиты над каждым регионом:

  • Над Брянской областью — 53;
  • Над Краснодарским краем — 18;
  • Над Азовским морем — 16;
  • Над Калужской областью — 5;
  • Над Тверской и Белгородской областями — по 3;
  • Над Смоленской и Курской областями и Республикой Крым — по 1.

Силы ПВО более пяти часов отражали массированную атаку украинских дронов на Брянскую область, сообщает 360.ru. После атаки БпЛА на Краснодарский край в поселке Тихорецкого района началась эвакуация жителей, пишет RT.

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Силы ПВО сбили 101 беспилотник ВСУ над девятью регионами России. Под атаку попали Брянская, Калужская, Тверская, Белгородская, Смоленская и Курская области, а также Краснодарский край, Республика Крым и акватория Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.  «В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 101 украинский БпЛА самолетного типа», — заявили в Минобороны России. В ведомстве отметили количество беспилотников, которые были сбиты над каждым регионом: Силы ПВО более пяти часов отражали массированную атаку украинских дронов на Брянскую область, сообщает 360.ru. После атаки БпЛА на Краснодарский край в поселке Тихорецкого района началась эвакуация жителей, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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