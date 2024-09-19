19 сентября 2024

Алаудинов: спецназ «Ахмат» уничтожил склад БК ВСУ на курском направлении

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Из строя была выведена техника и живая сила противника
Из строя была выведена техника и живая сила противника Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области бойцы «Ахмата» подорвали самоходную артиллерийскую установку (САУ), бронированную боевую машину (ББМ) и склад боеприпасов ВСУ. Об этом доложил командир формирования, замначальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Сбили одну ББМ, одну САУ, потом склад с боекомплектом взорвали, где было несколько единиц техники. Прямо только ВСУ снаряды привезли, ну ребята поздоровались с ними. Получилось очень красиво, феерично», — сообщил в своем telegram-канале Апти Алаудинов.

По словам полевого командира, в последние дни украинские боевики испытывают трудности на суджанском направлении Курской области, пытаясь укрепить собственные позиции. Формирования противника за сутки боев потеряли более 300 боевиков и 14 единиц техники, пишет RT. Росгвардия ранее докладывала об уничтоженных 30 единицах техники неприятеля, передает «Национальная служба новостей».

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В Курской области бойцы «Ахмата» подорвали самоходную артиллерийскую установку (САУ), бронированную боевую машину (ББМ) и склад боеприпасов ВСУ. Об этом доложил командир формирования, замначальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов. «Сбили одну ББМ, одну САУ, потом склад с боекомплектом взорвали, где было несколько единиц техники. Прямо только ВСУ снаряды привезли, ну ребята поздоровались с ними. Получилось очень красиво, феерично», — сообщил в своем telegram-канале Апти Алаудинов. По словам полевого командира, в последние дни украинские боевики испытывают трудности на суджанском направлении Курской области, пытаясь укрепить собственные позиции. Формирования противника за сутки боев потеряли более 300 боевиков и 14 единиц техники, пишет RT. Росгвардия ранее докладывала об уничтоженных 30 единицах техники неприятеля, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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