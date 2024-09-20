Мужчина поджег многоквартирный дом в Копейске, чтобы отомстить собутыльникам. Видео

21 сентября 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) задержан местный житель, которого обвиняют в убийстве знакомых. В ночь на 20 сентября он поджег лестничную клетку дома по улице Кузнецова, чтобы отомстить собутыльникам, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России по Челябинской области. «По данным следствия, ночью 20 сентября в квартире одного из домов по улице Кузнецова города Копейска между знакомыми во время распития спиртных напитков произошла ссора. Из-за чего 46-летний мужчина поджег лестничную клетку и умышленно причинил смерть 53-летнему мужчине и 66-летней женщине», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «е» части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом). Решается вопрос о мере пресечения, добавили в ведомстве. Пожар в бараке по улице Кузнецова в Копейске произошел ночью 20 сентября. Загорелись две квартиры на втором этаже и крыша. Самостоятельно эвакуировались пять человек. После тушения пожара были обнаружены без признаков жизни мужчина и женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Место ЧП осмотрели следовали и назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить обстоятельства произошедшего, рассказали в региональном СУ СКР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске (Челябинская область) задержан местный житель, которого обвиняют в убийстве знакомых. В ночь на 20 сентября он поджег лестничную клетку дома по улице Кузнецова, чтобы отомстить собутыльникам, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России по Челябинской области. «По данным следствия, ночью 20 сентября в квартире одного из домов по улице Кузнецова города Копейска между знакомыми во время распития спиртных напитков произошла ссора. Из-за чего 46-летний мужчина поджег лестничную клетку и умышленно причинил смерть 53-летнему мужчине и 66-летней женщине», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «е» части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом). Решается вопрос о мере пресечения, добавили в ведомстве. Пожар в бараке по улице Кузнецова в Копейске произошел ночью 20 сентября. Загорелись две квартиры на втором этаже и крыша. Самостоятельно эвакуировались пять человек. После тушения пожара были обнаружены без признаков жизни мужчина и женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Место ЧП осмотрели следовали и назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить обстоятельства произошедшего, рассказали в региональном СУ СКР.