20 сентября 2024

Мужчина поджег многоквартирный дом в Копейске, чтобы отомстить собутыльникам. Видео

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Уголовный кодекс и наручники. Челябинск, уголовное дело, силовики, тюрьма, наказание, обвинение, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, наручники, задержание
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом» Фото:

В Копейске (Челябинская область) задержан местный житель, которого обвиняют в убийстве знакомых. В ночь на 20 сентября он поджег лестничную клетку дома по улице Кузнецова, чтобы отомстить собутыльникам, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России по Челябинской области.

«По данным следствия, ночью 20 сентября в квартире одного из домов по улице Кузнецова города Копейска между знакомыми во время распития спиртных напитков произошла ссора. Из-за чего 46-летний мужчина поджег лестничную клетку и умышленно причинил смерть 53-летнему мужчине и 66-летней женщине», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «е» части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом). Решается вопрос о мере пресечения, добавили в ведомстве.

Пожар в бараке по улице Кузнецова в Копейске произошел ночью 20 сентября. Загорелись две квартиры на втором этаже и крыша. Самостоятельно эвакуировались пять человек.

После тушения пожара были обнаружены без признаков жизни мужчина и женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Место ЧП осмотрели следовали и назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить обстоятельства произошедшего, рассказали в региональном СУ СКР.

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В Копейске (Челябинская область) задержан местный житель, которого обвиняют в убийстве знакомых. В ночь на 20 сентября он поджег лестничную клетку дома по улице Кузнецова, чтобы отомстить собутыльникам, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России по Челябинской области. «По данным следствия, ночью 20 сентября в квартире одного из домов по улице Кузнецова города Копейска между знакомыми во время распития спиртных напитков произошла ссора. Из-за чего 46-летний мужчина поджег лестничную клетку и умышленно причинил смерть 53-летнему мужчине и 66-летней женщине», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «е» части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом). Решается вопрос о мере пресечения, добавили в ведомстве. Пожар в бараке по улице Кузнецова в Копейске произошел ночью 20 сентября. Загорелись две квартиры на втором этаже и крыша. Самостоятельно эвакуировались пять человек. После тушения пожара были обнаружены без признаков жизни мужчина и женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Место ЧП осмотрели следовали и назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить обстоятельства произошедшего, рассказали в региональном СУ СКР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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