Вице-спикер ГД Чернышов объяснил свое заявление о «полной блокировке YouTube»

За счет замедления YouTube и масштабной работы по наращиванию мощностей российских аналогов этого видеосервиса, таких как Rutube, «VK Видео» и других, блогеры из России будут переходить именно на отечественные площадки. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, подчеркнув, что якобы его заявление о полной блокировке YouTube — это фейк, следствие «перекрутки» его слов.
«Это [масштабная работа по наращиванию мощностей российских аналогов YouTube] прослеживается по сильной рекламной кампании отечественных сервисов. И за счет снижения качества сервиса YouTube, который сейчас работает с перебоями, многие блогеры, ведущие, авторы стали переносить свой контент на российские площадки и по умолчанию дублировать на них все новые выпуски», — сообщил Борис Чернышов в беседе с News.ru.
В своем telegram-канале Чернышов отметил, что его слова о причинах замедления YouTube взяли из интервью упомянутому порталу и «перекрутили» для «намеренной провокации». Вице-спикер ГД выразил мнение, что в России необходимы отечественные видеохостинги и возможности для реализации авторов контента. При этом он подчеркнул, что все площадки размещения контента должны соблюдать российское законодательство.
Ранее стало известно, что YouTube заработал в прежнем режиме у части россиян. Предположительно, это может быть связано с бунтом операторов связи против Роскомнадзора.
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