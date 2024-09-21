Ученые из «Сириуса» рассказали о новейших разработках, в их числе лекарства от рака и СМА

Директор Научного центра Иванов: «Сириус» разрабатывает лекарство от рака

21 сентября 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

В «Сириусе» ведутся разработки, призванные изменить подход к лечению рака, рассказал Иванов Фото: Наталья Борисова © URA.RU Исследователи из Научно-технологического университета «Сириус» рассказали о ключевых разработках последнего времени. В их числе лекарство от рака, борьба с устойчивостью бактерий к антибиотикам и самый дорогой укол в мире, необходимый для лечения спинально-мышечной атрофии (СМА), и многое другое. Об этом ученые сообщили журналистам в ходе экскурсии, проведенной при участии Союза журналистов России в рамках медиафорума в Сочи. В мире идет эпидемия антибиотикорезистентности, которая началась из-за бесконтрольного применения антибиотиков. Все больше лекарств, которые были эффективны буквально 10-15 лет назад, сегодня уже не работают. И в перспективе 10-15 лет любая инфекция может стать снова смертельной, как и в эпоху до появления антибиотиков. «Для того, чтобы это предотвратить, в „Сириусе“ разработали целый класс новых соединений, которые блокируют механизм, благодаря которому бактерии становятся устойчивыми к антибактериальной терапии», — говорит директор Научного центра трансляционной медицины Роман Иванов. Фото: Медиадом «Сириус» Помимо этого, в научном центре «Сириуса» ведутся разработки, призванные изменить подход к лечению рака, которые, как планируют ученые, начнут внедряться в протокол лечения уже в ближайшие годы. «Совместно с институтом Гамалеи и ведущими онкологическими центрами мы создаем платформу технологического производства противоопухолевых индивидуальных терапевтических вакцин. У пациента берется кусочек опухоли, анализируется, какие гены в нем мутированы, и создается индивидуальная вакцина, которая заставляет иммунитет пациента бороться с опухолями, находить эти опухолевые клетки, отличать их от нормальных и уничтожать. Эта технология, по плану Минздрава, в перспективе четырех-пяти лет должна начать применяться в наших ведущих онкологических центрах», — рассказал Иванов. В «Сириусе» также разрабатывается технология синтеза лекарственных препаратов для лечения редких наследственных заболеваний у детей. Речь идет, в том числе о спинальной мышечной атрофии, миодистрофии Дюшенна. Сейчас препараты от этих болезней в России не производятся и закупаются за рубежом. «Нами разработаны технологии синтеза, которые в следующем году будут перенесены на производственный участок, который строится здесь компанией-резидентом по соседству с университетом. И в России начнется производство тех субстанций, которые сейчас делаются только в США и в Швейцарии, доставляются в Россию за баснословные деньги. На таких проектах мы и учим наших студентов, аспирантов создавать новые лекарственные препараты, очень востребованные системой здравоохранения», — пояснил Иванов. Фото: Медиадом «Сириус» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исследователи из Научно-технологического университета «Сириус» рассказали о ключевых разработках последнего времени. В их числе лекарство от рака, борьба с устойчивостью бактерий к антибиотикам и самый дорогой укол в мире, необходимый для лечения спинально-мышечной атрофии (СМА), и многое другое. Об этом ученые сообщили журналистам в ходе экскурсии, проведенной при участии Союза журналистов России в рамках медиафорума в Сочи. В мире идет эпидемия антибиотикорезистентности, которая началась из-за бесконтрольного применения антибиотиков. Все больше лекарств, которые были эффективны буквально 10-15 лет назад, сегодня уже не работают. И в перспективе 10-15 лет любая инфекция может стать снова смертельной, как и в эпоху до появления антибиотиков. «Для того, чтобы это предотвратить, в „Сириусе“ разработали целый класс новых соединений, которые блокируют механизм, благодаря которому бактерии становятся устойчивыми к антибактериальной терапии», — говорит директор Научного центра трансляционной медицины Роман Иванов. Помимо этого, в научном центре «Сириуса» ведутся разработки, призванные изменить подход к лечению рака, которые, как планируют ученые, начнут внедряться в протокол лечения уже в ближайшие годы. «Совместно с институтом Гамалеи и ведущими онкологическими центрами мы создаем платформу технологического производства противоопухолевых индивидуальных терапевтических вакцин. У пациента берется кусочек опухоли, анализируется, какие гены в нем мутированы, и создается индивидуальная вакцина, которая заставляет иммунитет пациента бороться с опухолями, находить эти опухолевые клетки, отличать их от нормальных и уничтожать. Эта технология, по плану Минздрава, в перспективе четырех-пяти лет должна начать применяться в наших ведущих онкологических центрах», — рассказал Иванов. В «Сириусе» также разрабатывается технология синтеза лекарственных препаратов для лечения редких наследственных заболеваний у детей. Речь идет, в том числе о спинальной мышечной атрофии, миодистрофии Дюшенна. Сейчас препараты от этих болезней в России не производятся и закупаются за рубежом. «Нами разработаны технологии синтеза, которые в следующем году будут перенесены на производственный участок, который строится здесь компанией-резидентом по соседству с университетом. И в России начнется производство тех субстанций, которые сейчас делаются только в США и в Швейцарии, доставляются в Россию за баснословные деньги. На таких проектах мы и учим наших студентов, аспирантов создавать новые лекарственные препараты, очень востребованные системой здравоохранения», — пояснил Иванов.