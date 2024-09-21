В Петербурге задержали подозреваемого в педофилии гражданина Узбекистана

В Санкт-Петербурге задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в сексуальных действиях в отношении несовершеннолетнего. Накануне СК возбудил уголовное дело об изнасиловании ребенка 14 лет.
«Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении ребенка младше 14 лет. Под подозрением 52-летний гражданин Узбекистана», — пишет «Фонтанка.ру».
Подозреваемый в педофилии иностранец был задержан нарядом вневедомственной охраны после сообщения очевидицы о непристойном поведении у детской площадки. По словам свидетельницы, он занимался самоудовлетворением, пытаясь привлечь внимание детей.
В марте в России был принят законопроект, который запрещает педофилам посещать детские организации и иные места скопления людей. По словам юриста Галины Костылевой, введенные меры — это не ужесточение наказания, а только профилактика возможных рецидивов совершения преступлений.
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