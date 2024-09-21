В Петербурге задержали подозреваемого в педофилии гражданина Узбекистана

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, заключенные, арест, обвинение, полиция, арестант, наручники, задержание
В изнасиловании 14-летнего ребенка подозревается 52-летний узбекистанец Фото:

В Санкт-Петербурге задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в сексуальных действиях в отношении несовершеннолетнего. Накануне СК возбудил уголовное дело об изнасиловании ребенка 14 лет.

«Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении ребенка младше 14 лет. Под подозрением 52-летний гражданин Узбекистана», — пишет «Фонтанка.ру».

Подозреваемый в педофилии иностранец был задержан нарядом вневедомственной охраны после сообщения очевидицы о непристойном поведении у детской площадки. По словам свидетельницы, он занимался самоудовлетворением, пытаясь привлечь внимание детей.

В марте в России был принят законопроект, который запрещает педофилам посещать детские организации и иные места скопления людей. По словам юриста Галины Костылевой, введенные меры — это не ужесточение наказания, а только профилактика возможных рецидивов совершения преступлений.

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В Санкт-Петербурге задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в сексуальных действиях в отношении несовершеннолетнего. Накануне СК возбудил уголовное дело об изнасиловании ребенка 14 лет. «Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении ребенка младше 14 лет. Под подозрением 52-летний гражданин Узбекистана», — пишет «Фонтанка.ру». Подозреваемый в педофилии иностранец был задержан нарядом вневедомственной охраны после сообщения очевидицы о непристойном поведении у детской площадки. По словам свидетельницы, он занимался самоудовлетворением, пытаясь привлечь внимание детей. В марте в России был принят законопроект, который запрещает педофилам посещать детские организации и иные места скопления людей. По словам юриста Галины Костылевой, введенные меры — это не ужесточение наказания, а только профилактика возможных рецидивов совершения преступлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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