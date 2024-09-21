WP подсчитал, сколько обещаний дал Трамп на «первый день президентства»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал 41 обещание, которые он планирует выполнить в первый день своего возможного второго президентского срока. Об этом сообщает The Washington Post.
«Трамп дал 41 четкое обещание относительно того, что он хочет сделать „в первый день“ на посту президента», — говорится в публикации WP. Они также отмечают, что экс-президент упоминал эти обещания более 200 раз во время предвыборной кампании.
По мнению экспертов-юристов, многие из данных Трампом гарантий выходят за рамки президентских полномочий, определенных Конституцией США. Некоторые из них, даже находящиеся в компетенции президента, могут столкнуться с серьезными препятствиями для их реализации в короткие сроки. В ответ на эти заявления, пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Каролин Ливитт утверждает, что Трамп «выполнил свои обещания первого срока... и он выполнит свои обещания и во второй срок».
Ранее Дональд Трамп, выдвигаясь на пост президента США от Республиканской партии, заявил о своем обещании положить конец конфликту на Украине. Он выразил готовность к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным в случае своей победы на выборах.
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