WP подсчитал, сколько обещаний дал Трамп на «первый день президентства»

WP: Трамп дал 41 обещание на «первый день президентства»
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С момента подачи заявки на второй срок Трамп дал 41 обещание американцам
С момента подачи заявки на второй срок Трамп дал 41 обещание американцам Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал 41 обещание, которые он планирует выполнить в первый день своего возможного второго президентского срока. Об этом сообщает The Washington Post.

«Трамп дал 41 четкое обещание относительно того, что он хочет сделать „в первый день“ на посту президента», — говорится в публикации WP. Они также отмечают, что экс-президент упоминал эти обещания более 200 раз во время предвыборной кампании.

По мнению экспертов-юристов, многие из данных Трампом гарантий выходят за рамки президентских полномочий, определенных Конституцией США. Некоторые из них, даже находящиеся в компетенции президента, могут столкнуться с серьезными препятствиями для их реализации в короткие сроки. В ответ на эти заявления, пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Каролин Ливитт утверждает, что Трамп «выполнил свои обещания первого срока... и он выполнит свои обещания и во второй срок».

Ранее Дональд Трамп, выдвигаясь на пост президента США от Республиканской партии, заявил о своем обещании положить конец конфликту на Украине. Он выразил готовность к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным в случае своей победы на выборах.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал 41 обещание, которые он планирует выполнить в первый день своего возможного второго президентского срока. Об этом сообщает The Washington Post. «Трамп дал 41 четкое обещание относительно того, что он хочет сделать „в первый день“ на посту президента», — говорится в публикации WP. Они также отмечают, что экс-президент упоминал эти обещания более 200 раз во время предвыборной кампании. По мнению экспертов-юристов, многие из данных Трампом гарантий выходят за рамки президентских полномочий, определенных Конституцией США. Некоторые из них, даже находящиеся в компетенции президента, могут столкнуться с серьезными препятствиями для их реализации в короткие сроки. В ответ на эти заявления, пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Каролин Ливитт утверждает, что Трамп «выполнил свои обещания первого срока... и он выполнит свои обещания и во второй срок». Ранее Дональд Трамп, выдвигаясь на пост президента США от Республиканской партии, заявил о своем обещании положить конец конфликту на Украине. Он выразил готовность к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным в случае своей победы на выборах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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