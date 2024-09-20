Бывший челябинский телеведущий Лебедев не смог отменить свое банкротство

21 сентября 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Бывший журналист Лебедев пытался опротестовать решение о своем банкротстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решение нижестоящих инстанций о банкротстве бывшего челябинского тележурналиста Александра Лебедева. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу Лебедева Александра Васильевича — без удовлетворения. Производство по жалобе прекратить», — говорится в решении суда. Ранее Лебедев пытался опротестовать решение о своем банкротстве в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде, но его жалобу отклонили. В решении суда также сказано, что Лебедев связывал свои проблемы с недоброжелателями, которые оказывали давление на суд. Но эти доводы отклонены. В Челябинске Лебедев запомнился СМИ целым рядом скандалов, связанных с выборами, решать которые приходилось полиции. До мая 2022 года он работал на ОТВ в Челябинске. Когда с ним расторгли контракт, долго судился. Даже пытался отсудить деньги на покупку трусов для себя. Все суды проиграл. Осенью 2022 года Лебедев уехал из России. После отъезда выяснилось, что он задолжал по кредитам. По требованию АО «Банк Дом.РФ» Лебедев признан банкротом. В отношении Лебедева возбуждено несколько исполнительных производств. Среди его кредиторов банки, ОТВ и политтехнолог. Общая сумма долгов превысила два миллиона рублей. Лебедев со СМИ не общается, но в соцсетях обвиняет в своих проблемах региональные власти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решение нижестоящих инстанций о банкротстве бывшего челябинского тележурналиста Александра Лебедева. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу Лебедева Александра Васильевича — без удовлетворения. Производство по жалобе прекратить», — говорится в решении суда. Ранее Лебедев пытался опротестовать решение о своем банкротстве в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде, но его жалобу отклонили. В решении суда также сказано, что Лебедев связывал свои проблемы с недоброжелателями, которые оказывали давление на суд. Но эти доводы отклонены. В Челябинске Лебедев запомнился СМИ целым рядом скандалов, связанных с выборами, решать которые приходилось полиции. До мая 2022 года он работал на ОТВ в Челябинске. Когда с ним расторгли контракт, долго судился. Даже пытался отсудить деньги на покупку трусов для себя. Все суды проиграл. Осенью 2022 года Лебедев уехал из России. После отъезда выяснилось, что он задолжал по кредитам. По требованию АО «Банк Дом.РФ» Лебедев признан банкротом. В отношении Лебедева возбуждено несколько исполнительных производств. Среди его кредиторов банки, ОТВ и политтехнолог. Общая сумма долгов превысила два миллиона рублей. Лебедев со СМИ не общается, но в соцсетях обвиняет в своих проблемах региональные власти.