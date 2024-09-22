Алаудинов: бойцы ВСУ жалуются, что не моются на передовой месяцами

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о сложных условиях, в которых находятся военные ВСУ. По его словам, украинские бойцы жалуются, что не могут помыться.
«Пленные рассказывают, что все уже плачутся, говорят, что уже менять их некем. Кто-то жалуется, что он уже месяц на передовой, месяц не мылся», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявлял, что подразделения ВСУ попытались наступать 6 августа, чтобы захватить территории под Курском, однако их продвижение удалось остановить. Герасимов подчеркивал, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны РФ 21 сентября сообщило о значительных потерях противника на курском направлении.
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