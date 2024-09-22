Алаудинов: бойцы ВСУ жалуются, что не моются на передовой месяцами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алаудинов рассказал, что у ВСУ проблемы с обеспечением водой и продовольствием
Алаудинов рассказал, что у ВСУ проблемы с обеспечением водой и продовольствием Фото:

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о сложных условиях, в которых находятся военные ВСУ. По его словам, украинские бойцы жалуются, что не могут помыться.

«Пленные рассказывают, что все уже плачутся, говорят, что уже менять их некем. Кто-то жалуется, что он уже месяц на передовой, месяц не мылся», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявлял, что подразделения ВСУ попытались наступать 6 августа, чтобы захватить территории под Курском, однако их продвижение удалось остановить. Герасимов подчеркивал, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны РФ 21 сентября сообщило о значительных потерях противника на курском направлении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о сложных условиях, в которых находятся военные ВСУ. По его словам, украинские бойцы жалуются, что не могут помыться. «Пленные рассказывают, что все уже плачутся, говорят, что уже менять их некем. Кто-то жалуется, что он уже месяц на передовой, месяц не мылся», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявлял, что подразделения ВСУ попытались наступать 6 августа, чтобы захватить территории под Курском, однако их продвижение удалось остановить. Герасимов подчеркивал, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны РФ 21 сентября сообщило о значительных потерях противника на курском направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...