Волонтер рассказал о боевом настрое жителей Курской области

Волонтер Киосев: жители Курской области готовы были сами защищать свои дома

22 сентября 2024 в 09:33 Размер текста - 17 +

Мужчины в Курской области готовы были самостоятельно защищать свои территории от ВСУ, заявил Никита Киосев Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области мужчины отказывались от эвакуации на фоне нападения ВСУ на приграничные населенные пункты. Они готовы были самоотверженно защищать свои дома и хозяйства. Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии молодежного крыла Народного фронта Никита Киосев. «Впечатляло, что мужское население, мужчины местные… они все очень по-боевому настроены. В формате: дайте нам оружие, мы будем биться, зачем нам уезжать?» — заявил Киосев. Его слова передает РИА Новости. Волонтер добавил, что жители Курской области при эвакуации из региона переживали за оставленный скот. В основном, отказывались уезжать пожилые люди, однако волонтеры смогли и убедить и увезли в безопасное место. Украинская армия напала на Курскую область 6 августа. В середине сентября началось контрнаступление ВС РФ. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в ближайшее время ВСУ лишатся возможности удерживать фронт. Кроме того, он добавил, что в районе Суджи украинская армия несет большие потери. Также они пытаются вступать в контратаку и на других участках в Курской области, но армия России успешно дает отпор подобным действиям, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области мужчины отказывались от эвакуации на фоне нападения ВСУ на приграничные населенные пункты. Они готовы были самоотверженно защищать свои дома и хозяйства. Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии молодежного крыла Народного фронта Никита Киосев. «Впечатляло, что мужское население, мужчины местные… они все очень по-боевому настроены. В формате: дайте нам оружие, мы будем биться, зачем нам уезжать?» — заявил Киосев. Его слова передает РИА Новости. Волонтер добавил, что жители Курской области при эвакуации из региона переживали за оставленный скот. В основном, отказывались уезжать пожилые люди, однако волонтеры смогли и убедить и увезли в безопасное место. Украинская армия напала на Курскую область 6 августа. В середине сентября началось контрнаступление ВС РФ. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в ближайшее время ВСУ лишатся возможности удерживать фронт. Кроме того, он добавил, что в районе Суджи украинская армия несет большие потери. Также они пытаются вступать в контратаку и на других участках в Курской области, но армия России успешно дает отпор подобным действиям, передает «Национальная служба новостей».