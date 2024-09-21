21 сентября 2024

«Родителей не было»: в Свердловской области в доме, где сгорели подростки, отдыхали шесть детей. Фото

В Бокситах, где при пожаре погибли два подростка, отдыхала компания детей
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Пепелище в СТ «Учитель». Екатеринбург , пепелище, сгоревший дом, лестница, последствие пожара
Пожар мог начаться из-за замыкания электропроводки (архивное фото) Фото:

В поселке Бокситы Свердловской области в частном доме, где при пожаре погибли два подростка, отдыхала компания из шести детей. Родителей с ними не было, рассказал подробности происшествия руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«ЧП произошло в доме, который использовался в качестве дачи. В день трагедии здесь отдыхала компания из шести детей из разных семей. Один из них совершеннолетний, он был за старшего. Они отдыхали так не в первый раз. К сожалению, никого из родителей этих детей с ними не было», — уточнил полковник Горелых.

Он добавил, что по предварительным данным, пожар мог начаться из-за замыкания электропроводки в бане. По его словам, когда вспыхнул огонь четверо детей выскочили через окно на улицу, а двоих накрыло надворной постройкой при попытке выбраться через двор. Дом принадлежит работнице РЖД.

Инцидент произошел ночью 22 сентября. В поселке Бокситы загорелся частный дом, в котором, погибло двое подростков. В доме не было пожарного извещателя. «Пять вдохов едкого дыма стали смертельными», — пояснили в МЧС России. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал расследование.

Подростков придавило надворной постройкой
Подростков придавило надворной постройкой
Фото:

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В поселке Бокситы Свердловской области в частном доме, где при пожаре погибли два подростка, отдыхала компания из шести детей. Родителей с ними не было, рассказал подробности происшествия руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «ЧП произошло в доме, который использовался в качестве дачи. В день трагедии здесь отдыхала компания из шести детей из разных семей. Один из них совершеннолетний, он был за старшего. Они отдыхали так не в первый раз. К сожалению, никого из родителей этих детей с ними не было», — уточнил полковник Горелых. Он добавил, что по предварительным данным, пожар мог начаться из-за замыкания электропроводки в бане. По его словам, когда вспыхнул огонь четверо детей выскочили через окно на улицу, а двоих накрыло надворной постройкой при попытке выбраться через двор. Дом принадлежит работнице РЖД. Инцидент произошел ночью 22 сентября. В поселке Бокситы загорелся частный дом, в котором, погибло двое подростков. В доме не было пожарного извещателя. «Пять вдохов едкого дыма стали смертельными», — пояснили в МЧС России. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал расследование.
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© Служба новостей «URA.RU»
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