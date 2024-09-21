«Родителей не было»: в Свердловской области в доме, где сгорели подростки, отдыхали шесть детей. Фото

В Бокситах, где при пожаре погибли два подростка, отдыхала компания детей

22 сентября 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Пожар мог начаться из-за замыкания электропроводки (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Бокситы Свердловской области в частном доме, где при пожаре погибли два подростка, отдыхала компания из шести детей. Родителей с ними не было, рассказал подробности происшествия руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «ЧП произошло в доме, который использовался в качестве дачи. В день трагедии здесь отдыхала компания из шести детей из разных семей. Один из них совершеннолетний, он был за старшего. Они отдыхали так не в первый раз. К сожалению, никого из родителей этих детей с ними не было», — уточнил полковник Горелых. Он добавил, что по предварительным данным, пожар мог начаться из-за замыкания электропроводки в бане. По его словам, когда вспыхнул огонь четверо детей выскочили через окно на улицу, а двоих накрыло надворной постройкой при попытке выбраться через двор. Дом принадлежит работнице РЖД. Инцидент произошел ночью 22 сентября. В поселке Бокситы загорелся частный дом, в котором, погибло двое подростков. В доме не было пожарного извещателя. «Пять вдохов едкого дыма стали смертельными», — пояснили в МЧС России. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал расследование. Подростков придавило надворной постройкой Фото: пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Бокситы Свердловской области в частном доме, где при пожаре погибли два подростка, отдыхала компания из шести детей. Родителей с ними не было, рассказал подробности происшествия руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «ЧП произошло в доме, который использовался в качестве дачи. В день трагедии здесь отдыхала компания из шести детей из разных семей. Один из них совершеннолетний, он был за старшего. Они отдыхали так не в первый раз. К сожалению, никого из родителей этих детей с ними не было», — уточнил полковник Горелых. Он добавил, что по предварительным данным, пожар мог начаться из-за замыкания электропроводки в бане. По его словам, когда вспыхнул огонь четверо детей выскочили через окно на улицу, а двоих накрыло надворной постройкой при попытке выбраться через двор. Дом принадлежит работнице РЖД. Инцидент произошел ночью 22 сентября. В поселке Бокситы загорелся частный дом, в котором, погибло двое подростков. В доме не было пожарного извещателя. «Пять вдохов едкого дыма стали смертельными», — пояснили в МЧС России. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал расследование.